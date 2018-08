Boho halenka, šátek a další kousky, které můžete nosit celé léto

Šaty

Možná vám trend minimalismu nic moc neříká, ale občas se může hodit zredukovat počet věcí, které máme. Pomůže nám v tom lepší organizace a ve výsledku nás může překvapit, kolik tím ušetříme času. Může to být i případ letního šatníku. V tropických teplotách se nám sotva bude chtít navlékat do kousků, které sice vypadají pěkně, vyžadují však vhodné kombinace, nad kterými je třeba dlouze přemýšlet. Mnohem efektivnější je jít cestou jednoho základního kousku. Kolem něho si následně můžete dotvořit zbytek outfitu. Ať už to budou pouze jiné náušnice, boty, nebo kabelka.



Nejpraktičtějším a zároveň nejelegantnějším kouskem jsou bezesporu šaty. Ať už košilové, maxi, retro, nebo třeba pouzdrové. Hlavní je, aby dokonale pasovaly na vaší postavu, netlačily, neškrtily a mohla jste v nich dělat parádu celý den. Většina šatů má navíc tu výhodu, že se hodí do práce i do divadla nebo na večírek, aniž byste je musela převlékat. Pokud jste „šatová“, pořiďte si troje různé šaty na celé léto, které můžete střídat podle nálady a příležitosti.