Čtyři hlavní zásady, jak nosit plisovanou sukni, aby vám slušela

Plisované sukně představují příjemné oživení garderoby, ve které podle hlavních módních trendů převažují úzké kalhoty a maxišaty. I tyto sukně však vyžadují určitá pravidla, která se rozhodně vyplatí následovat, abyste dosáhly perfektního vzhledu.

Hit léta - plisované sukně

1. Vyhněte se nabíraným a širokým halenkám

V kombinaci s nabíranou sukní totiž přidává spoustu kil navíc. Proto vršek ponechte jednoduchý a co nejvíce přiléhavý, dosáhnete tak lichotící harmonie.

2. Alternativa pro nevýrazný pas

Máte-li nevýrazný pas, zvolte model, kde plisovaní začíná níže.

3. Dbejte na doplňky

Výrazný pásek je tím nejlepším doplňkem k plisované sukni. Zdůrazní křivky a vykouzlí nepřehlédnutelný pas.

4. Nebuďte jako stará mladá

Staromódnímu vzhledu se vyhnete, pokud si obujete boty na vysokém podpatku či klínu. Nízkou obuv tentokrát nechte v botníku.

Plisované sukně se skvěle hodí na volný čas i do práce. V prvním případě je kombinujte s tričky s potisky, proužky a krátkými koženými bundičkami.

Do kanceláře si k plisované sukni oblečte košili na tělo, přiléhavý svetřík či tílko a kardigan po vzoru první dámy USA Michelle Obamové. Toužíte-li po dokonalém vzhledu 70. let, zkuste to s krajkovým topem.