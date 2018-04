Čtyři barvy, které ovládly letošní jaro

Oranžová rozzáří každého

Nápadná barva je letošní hit. Oranžová a béžová pak dohromady vytvoří romantický model.





LÍČENÍ: SVĚŽÍ JAKO POMERANČ

Odvážné jarní nalíčení je složené z barev slunce a letního ovoce. Broskvové a meruňkové tóny na víčkách a na rtech vyniknou ale jen na dokonale čisté pleti a s perfektním matným make-upem. Obočí stačí učesat do přirozeného tvaru a řasenka by měla být černá. Vizážista Pavel Bauer protáhnul oranžový stín z druhé poloviny víčka přes spánky na lícní kosti a vytvořil z něj tvářenku.

Jako šeřík





Kromě podzimního typu zrzek bude fialová slušet každému. Svetr s tříčtvrtečním rukávem najdete v každém obchodě.

LÍČENÍ: CHLADNÁ A ELEGANTNÍ





Líčení vychází z protikladů, které se ale přitahují. Prim hrají matné a třpytivé světlé tóny růžové a sytě temná fialová. Matně nalíčenou pleť třpytivé detaily oživí. Matující make-up si vyrobíte samy, když do emulze přidáte trochu pudru. Tmavší stín vytvoří linku těsně podél řas a světle růžový stín vytáhl vizážista Pavel Bauer až k obočí. Rozjasňující emulze rozzáří líce a přes ně stačí lehce nanést růžovou tvářenku. Obočí zvýrazní tužka a nezbytná černá řasenka. Rty můžete zlehka přetáhnout růžovým leskem s třpytkami a pak už stačí výstřih lehce poklepat třpytivým pudrem.

Barvy slunce





Tenhle odstín žluté bude slušet převážně světlým typům. Nejlepší je zkombinovat ji se šedou.

LÍČENÍ: CITRONOVÁ ENERGIE





K jemnému a přirozenému nalíčení patří odstíny tělových barev. Základ je pleť sjednocená make-upem. Korektorem lze vytvořit i podklad pod hnědý stín. Dobře přilne a nepohne se po celý den. Bílá zářivá linka vykreslená po celém spodním víčku oko opticky otevře a zvětší. Pod spodní řasy už stačí jen lehký oblouček vystínovaný hnědou linkou. Na líce patří tvářenka v barvě broskve nebo terakoty. Tváře rozjasní lehký poprašek třpytivého pudru. Může se nanést i do obloučků pod obočí. Rty by měly být hnědooranžové a lesklé.

Modrá sluší všem

Pasuje zrzkám, blondýnám i brunetám. Volné tričko schová i kila navíc.





LÍČENÍ: ODSTÍN ŘECKÉHO MOŘE

Letošním hitem v líčení je především třpyt. Azurová barva na víčkách dodá očím lesk hladiny moře a hloubku pohledu. Třpytit se mohou i tváře, rty, dekolt a ramena. Azurová nebo tyrkysová patří nad koutek vnitřního oka, protáhne se až k hornímu oblouku do poloviny víčka. Druhá část víčka může být fialková a mezi těmito barvami by se měl táhnout středem růžový, velmi třpytivý stín, který oko rozzáří. Nutné je pak vést černou linku kolem řas, ale jen od středu oka do stran, aby se opticky neuzavřelo.