Čtvrtý den je kritický aneb mýty o zranění při zimních sportech

Začala lyžařská sezona a ortopedi i chirurgové mají pohotovost. Lidé, kteří po celý rok sportují jen při dobíhání autobusu, vyrážejí na sjezdovky.

Podle odborníků je velký problém v tom, že lyžování a jízda na snowboardu je vnímána jako rekreační prázdninová činnost, na kterou se není potřeba nijak připravovat. Nerozcvičení lidé bez fyzické kondice nejsou schopni zvládnout případné krizové situace a každoročně dochází ke stovkám zranění.

Mýtus: Děti jsou "gumové" a umí padat

Patříte k rodičům, kteří spoléhají na to, že dětem se nikdy nic nestane, protože jsou "gumové" a dokáží padat? Ve skutečnosti však tvoří děti při sportech jednu z nejrizikovějších skupin.

Podle údajů a statistik zpracovávaných National Ski Areas Association (NSAA) připadá na tisíc lyžařů 2,64 zraněných dospělých a 5,28 zraněných dětí. V případě dětských lyžařů (mladších sedmnácti let) se jedná v převážné většině o zranění dolních končetin, kdežto snowboardisté mají častěji zraněné horní končetiny.

V obou skupinách potom shodně převládá vymknutí, druhé v pořadí jsou fraktury. Významný je fakt, že pouze třetina ošetřených dětí měla na hlavě helmu. Podle dostupných statistik se nejvíc zranění na svazích stane v prvních dnech, kdy se děti teprve učí lyžovat.

Mýtus: Nejrizikovějším zimním sportem je lyžování

Lidé se často domnívají, že největší nebezpečí jim hrozí na lyžích, ale podle statistik je lyžování na soupisce úrazů zimních sportů až na třetím místě.

Nejvíce úrazů se stane při skiboardingu (8 z tisíce), druhý v pořadí je snowboarding (3,5 z tisíce), teprve potom následuje sjezdové lyžování (1,74 z tisíce) a nejméně úrazů se podle statistik stane při telemarku (0,41 z tisíce).

Mýtus: Čtvrtý den je kritický

Okřídlené heslo lyžařských výcviků o nahromaděné únavě, která dostoupí vrcholu čtvrtý den a způsobuje největší množství úrazů, nikdy žádné výzkumy nepotvrdily. Naopak četné studie dokazují, že zdaleka nejrizikovějším je z hlediska možných zranění první den na lyžích nebo snowboardu.

Například studie, jejíž závěry byly zveřejněny v roce 2008 v magazínu American Journal of Sports Medicine, potvrdila, že první den na svahu je pro sportovce maximálně nebezpečný. Důvod? Kombinace nedostatečné tělesné kondice, částečné zapomenutí lyžařské techniky a přecenění vlastních sil. Pro snowboardisty jsou pak extrémně nebezpečné první tři hodiny na svahu.

Velkou roli podle uskutečněného výzkumu hraje při zimních zranění vypůjčené sportovní vybavení, které je typické pro začátečníky a představuje významný rizikový faktor. U začátečníků se také objevuje mnohem více fraktur, kdežto zkušenější sportovci jsou více náchylní k vymknutí a vykloubení.

Mimochodem, věděli jste, že nejvíc zranění na svahu se odehraje mezi dvanáctou a čtvrtou hodinou odpolední?

Mýtus: Jakmile dítě začne chodit, může na svah

Na sjezdovkách najdete stále ještě velké množství rodičů, kteří si naváží dvouleté dítě na lano a snaží se jej naučit lyžovat. Nad takovou praxí ale kroutí hlavou nejen lékaři, ale i lyžařští instruktoři.

I když jsou lyžařské školky otevřené obvykle pro děti od tří let, lékaři doporučují vyčkat ještě o rok déle. Například podle vyjádření American Academy of Pediatrics (AAP) nemají mladší děti obvykle natolik rozvinutou koordinaci a nejsou si pohybově dostatečně jisté, aby mohly jízdu na lyžích bezpečně zvládnout.

Lyžařští instruktoři zase zásadně nesouhlasí s tím, aby se dítě učilo lyžovat navázané na laně, protože ho to nutí mít váhu vzadu. Navíc se nenaučí správně brzdit, protože to za něj udělá rodič.

Podle doporučení AAP by potom děti měly odložit začátek snowboardování až do sedmi let. K němu je zapotřebí ještě více síly a koordinace než k lyžování a v dřívějším věku na něj není dítě připravené. Samozřejmostí je používání helmy a kvalitních chráničů.

Mýtus: Horší lyžaři jsou muži

Obecně se traduje, že nebezpečnější na lyžích jsou muži, kteří jezdí rychleji, neukázněněji a mají tudíž víc zranění. Je skutečně pravda, že muži jezdí rychleji a proto také, podle údajů NSAA, převažují muži v počtu smrtelných úrazů a vážných zranění, ke kterým v rámci zimních sportů dojde.

Nicméně co se týká lehčích zranění (zejména zranění kolene, která jsou nejčastější u sjezdového lyžování), devět z deseti zraněných tvoří ženy v průměrném věku čtyřiceti let. Je to údajně způsobeno tím, že často považují lyžování pouze za rekreační aktivitu, vyrazí na sjezdovku bez jakékoli fyzické přípravy, jenže v krizové situaci mají méně síly než muži, aby ji zvládly.