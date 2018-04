Svůdná ženskost, prohozená pohlaví. Pražský módní čtvrtek nabídl oboje

Dosud bylo zvykem, že zatímco svět na zářijových týdnech módy sledoval kolekce pro následující jaro a léto, Česko bylo o sezonu pozadu. Projekt Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend, kterému nově šéfuje Lukáš Loskot, se to letos rozhodl změnit. Od čtvrtka do neděle tak nadšenci můžou sledovat, co se podle tuzemských návrhářů bude nosit příští rok.

Léto střídá léto

První den odstartovala značka AWKWARD, za kterou stojí designérky Lucie Jelínková a Monika Nováková. Vsadily na osvědčené střihy: klasické bikiny a jednodílné plavky, projmutá tílka, volné halenky. Prostor zato daly potiskům, od těch nejjednodušších, geometrických, po téměř psychedelické. Objevit jste v nich mohli sci-fi, pop-art, safari, nebe, pláž i velkoměstské neony.

Z výsledné směsi bylo cítit léto a měla něco z hravě bohémského vzhledu, jaký reprezentuje třeba kalifornská sesterská dvojice Rodarte. Zároveň se zdálo, že se Češky pokoušejí prodloužit životnost letošních trendů – Amerika 90. let, trička s nápisy, viditelná loga. Následující týdny ukážou, jestli na to stejně půjdou i světové módní domy.

Awkward, kolekce jaro - léto 2015

Z Marsu i z Venuše

Něco z letošních trendů zopakovala v kolekci pro příští rok i návrhářka Kateřina Geislerová. Průstřihy na bocích i maximalistické výstřihy do véčka v roce 2014 ovládly červený koberec, prodlouženou žlutou vestu jsme už viděli u Diora, dekonstruované pánské obleky na přehlídkách Maison Martin Margiela.

Právě pánské prvky, často nezvykle navrstvené, hrají v nové kolekci Geislerové výraznou roli. Protipólem je pak vypjatá ženskost, to když střih šatů kopíruje tvar ňader nebo když hedvábné drapérie zdůrazňují pas a boky.Více ovšem pražské rodačce, která vede butik v Paříži, sluší šik minimalismus. Uvolněná silueta, neutrální tóny, perfektní zpracování, to je poloha, ve které se očividně cítí nejlépe.

Kateřina Geislerová, kolekce jaro - léto 2015

Hra s látkami i stereotypy



Večer na fakultě patřil třetí metropoli, Londýnu. Tam se už tradičně experimentuje s materiály, technikami zpracování i siluetou. A boří se zažité stereotypy o dámské i pánské módě. Na Prague Fashion Week to dokázali čtyři absolventi prestižní módní školy Central Saint Martins, z jejichž tvorby vybírala stylistka Maria Kohutik.

Kanadsko-čínský designér Graham Fan našel zdroj inspirace v tradičních řemeslných technikách: tkaní a pletení košíků. Jejich spojení se postaralo o nečekané, futuristické a velmi třpytivé siluety. Ir Rory Parnell Mooney zase hledal nápady v církevní estetice a jen tak mimochodem přitom ukázal, že dámské prvky do pánské módy patří už dlouho. Modely oblékl dokonce do zkrácených topů a kalhotových sukní.

Graham Fan (vlevo), Rory Parnell Mooney (uprostřed a vpravo)

Absolventi Central Saint Martins se nebáli ani zvláštních materiálů. Fiona Blakemanová ve svém pojetí „sexy, ale elegantního, provokativního a přitom krásného“ dámského oblékání použila rybářskou síť. Inspirovalo ji dílo surrealisty Jeana Arpa, její spolužačku, Islanďanku Anitu Hirkelarovou, třeba abstraktní malby Marka Rothka. Přetavila je do hrubé pleteniny. Čech Ondřej Adámek zase vsadil na satén a modelky proměnil v obří a obskurní květiny.