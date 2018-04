Čtěte, na co si nejvíc stěžujeme v partnerských poradnách

Co očekávají ženy v partnerství Podle vztahového poradce a psychologa Stanislava Kratochvíla



1. Posedět a popovídat

2. Duševní porozumění

3. Vycítit, co žena potřebuje

4. Vyjadřovat lásku celým životem Co očekávají muži v partnerství

1. Uvařeno, uklizeno

2. Sex, kdykoliv se zachce

3. Obdiv stále

4. Nezatěžovat starostmi