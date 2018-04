Čtěte: deset rad, jak ochránit dítě před internetovým úchylem

Děti používají především komunikační programy jako ICQ nebo Skype, mailují, hrají hry a získávají informace.

Rozhodně byste si měli s dítětem o používání internetu promluvit a dohodnout se na několika základních pravidlech:

1. Umístěte počítač doprostřed bytu, např. do obýváku, abyste měli kontrolu nad tím, jak často dítě na internetu sedí a co konkrétně dělá.

Pokud má počítač ve svém pokoji, je pro něj jednodušší navštěvovat "zakázané" stránky a dělat další věci, o kterých ví, že by je rodiče neschválili.

2. Zajistěte některé funkce heslem – např. zapnutí webkamery. A problémové stránky zablokujte (pornostránky, sázení atd.)

Robert Janásek z počítačové společnosti Lenovo nabízí několik

Nastavte bezpečné vyhledávání Abyste udělali co nejvíce v rámci prevence, využijte nastavení vyhledávače a předem zadejte bezpečné parametry. Nastavit můžete jazyk i doménu, v rámci které bude Google vyhledávat, a také dětský filtr, který zabrání zobrazení veškerého obsahu určeného pro dospělé, textů i obrázků. I když žádný filtr není stoprocentně přesný, Bezpečné hledání by mělo ten nejvíce závadný materiál odfiltrovat. Můžete volit ze třech stupňů nastavení: * Mírné filtrování (výchozí nastavení)

* Přísné filtrování (aplikuje filtrování na všechny výsledky vyhledávání, tedy včetně obrázků)

* anebo nefiltrovat vůbec.

možností: "Úplně nejjednodušší se zdá vytáhnout počítač ze zásuvky, ale počítejte s tím, že najít a "opravit" takový problém zvládne většina dětí během několika minut. Lepší bude využít dalších možností: například nastavit v počítači různé profily a u některých zakázat přístupy na některé stránky (ať už pornostránky, on-line hry nebo sázky on-line), spuštění webové kamery, vypalovací nástroje (tyto části se dítěti budou tvářit jako nedostupné, neuvidí je).

Profily by měly být přístupné přes heslo, ale budete ho muset pravidelně měnit, děti jsou velmi všímavé. Za nejpohodlnější se dá označit přístup do profilu přes otisk prstu. Nejen, že si rodiče nemusejí pamatovat žádná hesla, ale otisk prstu se dá obejít jen těžko. A na všechna další zabezpečení většinou šikovné (a co si budeme říkat většinou v ovládání počítače i zkušenější) dítě přijde rychle. Čtečka otisku prstů přitom není žádná zvláštnost, dá se pořídit s klávesnicí, bývá součástí notebooků nebo ji můžete pořídit samostatně."

3. Ujistěte se, že dítě nikomu nedává svoje pravé jméno, fotky, adresu nebo telefonní číslo (a nevystavuje je na svém blogu atd.)

V dnešní době zažívá obrovský rozmach služby jako Facebook, Ukazse.cz nebo Líbímseti.cz a děti si vůbec neuvědomují, že informace vystavené na internetu i může přečíst každý. Zkuste s dítětem vymyslet vtipnou přezdívku a najít s ním vhodný obrázek, podle kterých ho kamarádi poznají. V nastavení nechte profil viditelný pouze pro potvrzené kamarády.

Dítě si musí uvědomit, že jakékoliv informace, co visí na internetu, si o něm může kdokoliv jiný přečíst. To, že něco uschová do složky "privátní", také nic neznamená. Obzvláště zranitelné jsou v tomto ohledu mladé slečny, kterým se zapalují lýtka a pro pozornost staršího chlapce jsou ochotny udělat víc, než bychom očekávali.

4. Vysvětlete dítěti, že nikdy neví, s kým mluví.

Dítě by mělo komunikaci s cizími lidmi nejlépe zcela vyloučit, u starších dětí to může být problematičtější. Fotka pěkného patnáctiletého kluka neznamená, že na druhém konci drátů jeden takový sedí. Na internetu se dají stáhnout tisíce fotek bez větší námahy.

5. Ukažte dětem stránky, kam mají nahlásit podezřelé chování na internetu – pokud je někdo podezřelý zve na schůzku, chce po nich fotky ve spodním prádle apod. Toto platí i pro chlapce!

6. Ujistěte se, že dítě nikdy nepůjde samo na schůzku s někým "z internetu".

Podle průzkumu provedeného v Česku a Polsku považuje pouze 49% českých dětí setkání s cizím člověkem za rozhodně nebo spíše nebezpečné oproti 63% polských dětí (týkal se dětí od 12 do 17 let). Podle téhož výzkumu přijmou dvě ze tří českých dětí pozvání na schůzku obdrženou na internetu. V Česku šlo 70 % dětí na takovou schůzku samo a v polovině případů se setkaly s někým starším. V 15 % šlo o osobu starší o 10 let a více.

7. Vysvětlete dětem, že nemohou věřit všemu, co si na internetu přečtou nebo uvidí.

Měly by také chápat, že internet není anonymní prostor k posmívání se nebo pomlouvání. Měly by se řídit heslem: "Nikomu neříkej nic, co bys mu neřekl do očí." Může se vám to zdát zbytečné, ale v zahraničí začala tzv. kyberšikana narůstat a v některých státech byla prohlášena za zločin.

8. Dítě by mělo udržovat svoje hesla v tajnosti i před nejlepšími kamarády a kamarádkami.

Přátelství jsou občas vrtkavá a kamarádi se umí navzájem krutě mstít.

9. Dítě by nemělo otevírat neznámé přílohy, zejména tzv. řetězové e-maily, které jsou mezi dětmi oblíbené.

Podobně je to s hoaxy šířenými po internetu, které by si dítě mělo před rozšířením ověřit např. na www.hoax.cz.

10. Objasněte dítěti, že nemá na internetu vyplňovat každou soutěž a anketu, na kterou narazí.

Zejména ať nikde nevyplňuje svou e-mailovou adresu, adresu domu a informace o rodině a jejích příjmech či vybavení bytu.

Další upozornění

Linka bezpečí Linka bezpečí 116 111 je telefonická linka důvěry pro děti a dospívající do 18 let (studenty do 26 let). Linku bezpečí mohou děti volat bezplatně 24 hodin denně po celý rok. Na Linku bezpečí se mohou svěřit s různými trápeními, která je tíží. Volajícím je zaručena plná anonymita. V nutných případech zprostředkují konzultanti Linky bezpečí kontakt na další odborná pracoviště. Dále mohou děti použít e-mail pomoc@linkabezpeci.cz, kde jim odpovídají nejpozději do tří pracovních dnů. Chat Linky bezpečí funguje v pondělí, úterý, čtvrtek a sobotu vždy od 15 do 17 hodin a od 19 do 21 hodin. Mohou také kontaktovat Internet Hotline.

Rodiče by si měli hlavně uvědomit, že na internetu není dítě v bezpečí a měli by to dítěti vysvětlit. Dejte svým dětem příklady odstrašujících kauz – např. odcizených "privátních" fotografií 1 200 dívek z Líbímseti.cz, které si pak mohl na internetu každý prohlédnout.

Vysvětlete dívkám i chlapcům, že dnešní móda sexmessagingu, neboli posílání obnažených či polonahých fotografiích mobilem se může snadno vymknout kontrole. Za pár měsíců se dívka s chlapcem rozejde a on rozešle fotografie svým kamarádům. To je běžný scénář, který může v krajních případech skončit sebevraždou, jak tomu bylo před několika týdny v americkém Cincinnati. Týká se to ale i chlapců, kteří by se za své fotky také styděli a je možné je jimi vydírat.

Rodiče by rovněž měli myslet na ochranu svého počítače před viry a malwarem ze stránek, co dítě navštíví.

Udržujte si přehled o tom, jaké stránky vaše dítě navštěvuje. To neznamená, abyste je špehovali, ale abyste se ujistili, že třeba nesází po internetu. Důležité je s dětmi mluvit, probírat s nimi, co na internetu viděly.

Některé děti cítí vinu za něco, na co omylem na internetu klikly a co je šokovalo. Musíte vědět, že to není jejich vina a že se nemusí stydět se vám s ničím svěřit.

Děti se často bojí svěřit z obavy, že jim rodiče úplně zakážou přístup na internet. Nikdy jim tím proto nevyhrožujte.

Ukažte dítěti materiály Linky bezpečí a Internethotline. Ukažte jim stránky, které jsou určeny pro jejich věk a které jsou bezpečné jako je alik.cz, Český rozhlas pro děti, e-kamarád, majáky a další.