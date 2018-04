Řekněte, co čtete, a my vám poradíme, jakou knihu si vzít na dovolenou

Tip první Čtení k vodě

Čtení k vodě by mělo být lehce nenáročné, ale rozhodně ne hloupé. Když se položíte na osušku a na oči dáte brýle, vyžadujete, aby vás kniha pohltila tak, že čtete dál a dál, až zapomenete na čas a na slunci se připálíte. To všechno splňují následující tipy.

Stalo se včera v noci - Adele Parks je označována za královnu britské ženské prózy. Je porotkyní v literárních soutěžích i nositelkou mnoha cen. Stalo se včera v noci je o třicetiletém nerozlučném přátelství dvou žen. Vše se změní, když zodpovědná Stephanie chce, aby kamarádka Pippa lhala policii, když někdo autem srazí jejího muže, který se ocitne v kómatu. E-knihu Stalo se včera v noci si můžete stáhnout na Knihy.iDNES.cz za 149 Kč.

Mág od Johna Fowlese. Kniha kultovního autora se vzpírá jednoznačnému zařazení do žánru. Absolvent literárních studií Oxfordské univerzity jede vyučovat angličtinu do chlapecké internátní školy na řecký ostrov Fraxos. Tam potká bohatého muže a stává se účastníkem podivného experimentu. E-knihu si můžete stáhnout za 229 Kč zde.

Analfabetka, která uměla počítat - Druhý humoristický román Jonase Jonassona, autora Stoletého staříka, vypráví příběh černošské dívky Nombeko Mayeki. Stejně jako u Staříka počítejte s bezpočtem bizarních situací. Některé jsou uvěřitelné, jiné vůbec ne, každopádně vás spolehlivě rozesmějí. V elektronické verzi na knihy.idnes.cz za 269 Kč, k dispozici je i jako audiokniha.

A vždycky budu muset lhát - Catherine Sauvatová napsala životopis Almy Mahlerové, kontroverzní spisovatelky a manželky tří slavných mužů (a milenky bezpočtu dalších). Autorka demytizuje obraz slavné ženy, netají její antisemitismus, a přináší tak nový pohled na "velkou vdovu", jak jí říkal Thomas Mann.

Hra na lež - Knížky Tess Stimsonové dosud pokaždé vzbudily velký zájem čtenářek, a dokonce i čtenářů a fanoušky nejspíš nadchne i novinka Hra na lež. Autorka se snaží vylíčit pocity lidí, kteří zjistili, že dítě, které patnáct let milovali a vychovávali, není jejich, protože bylo nešťastnou náhodou zaměněno v porodnici. Na knihy.idnes.cz za 139 Kč.

Tip druhý Pro dceru i mámu

HVĚZDA, kniha pro vaši dceru

Hlavní hrdinku příběhu všichni v okolí považují za okouzlující, ona si však podobně jako spousta dospívajících dívek přijde obyčejně průměrná. Jak se s tím vypořádá? Ke stažení zde (169 Kč).

Tip třetí Tři ocenění

Ne vždy je snadné se v záplavě nových knih orientovat. Určitou navigací mezi regály knihkupectví mohou být doporučení slavných a úspěšných spisovatelů a také ocenění, která autoři publikací za svá díla získali. Následující tři knižní tipy vás rozhodně nezklamou.

Syn správce sirotčince - Novinář Adam Johnson loni získal za román o realitě Severní Koreje prestižní Pulitzerovu cenu. Příběh vyprávějící o životě mladého muže v totalitním režimu je plný napětí, prudkých zvratů a krutosti, ale také touhy po svobodě a nekonečné lásky. (stahujte zde, 249 Kč)

Pátá vlna je první díl sci-fi trilogie, která se ve světě stala bestsellerem. Zaujala i filmaře a v dohledné době se dočkáme filmového zpracování. Z autora chtěl mít adoptivní otec advokáta, nakonec je z něj úspěšný spisovatel, který má na svém kontě už třináct knih. (stahujte zde, 189 Kč)

Noční pád Nelsona Demilleho. "Nelson DeMille se se svým literárním géniem a talentem pro stupňování napětí pouští do zachycení jedné z nejzáhadnějších tragédií současnosti – letu TWA 800. V celé jeho kariéře je tou nejpovedenější a nejnapínavější knihou právě Noční pád," říká Dan Brown. (stahujte zde, 229 Kč)

Tip čtvrtý Ze školy poutavě

Kdyby autoři učebnic dějepisu dokázali historické události vylíčit v poutavém kontextu jako Vlastimil Vondruška, děti by historii nejspíše hltaly. Nejen on, ale i další autoři umějí dokonale popsat to, co vystihuje určitou dobu.

Novinářka Barbara Demick začala vést rozhovory se Severokorejci o jejich životě v roce 2001, kdy se přestěhovala do Soulu za prací pro deník Los Angeles Times. V knize Není co závidět sleduje osudy šestice lidí a odhaluje nevídaná fakta o zemi a společnosti, o níž toho zbytek světa moc neví. (ke stažení zde, 209 Kč)

Torpéda, vpřed! Autor válečné literatury Douglas Reeman napsal další knihu, která je určena nejen těm, kteří se zajímají o druhou světovou válku. Veterán John Devane je válkou unavený a semletý muž, který přesto vždy a znovu nastupuje tam, kde ho vlast a král potřebují. (ke stažení zde, 189 Kč)

Smrt ve Vratislavi - Vyslanec českého krále jedná ve Slezsku, ale zmizí a nikdo netuší, co se mohlo stát. Král Přemysl II. Otakar nechce nechat pátrání jen na vratislavských úřadech, proto posílá do Slezska v přestrojení svého věrného služebníka Oldřicha z Chlumu a jeho pomocníky.

Náměsíčníci - Kniha Hermanna Brocha, vychází ke 100. výročí první světové války a cambridgeský profesor Christopher Clark v ní boří zavedené mýty. Odmítá klišé svalující vinu na ústřední mocnosti. Příčiny událostí, jež vyvolaly nejhlubší otřes, jaký moderní Evropa kdy zažila, hledá na Balkáně. E-knihu si můžete stáhnout na knihy.iDNES.cz za 299 korun.

Tip pátý Budete se bát

Pro ty z vás, kterým jsou detektivky málo a vyžadujete ještě více napětí, vražd a strachu, jsou tu knižní thrillery, horory a příběhy se zombie tematikou. Co na tom, že scény vykazují všechny známky fikce? Anebo na nich může být přece jen něco málo pravdy? Varování: nečtěte večer před usnutím.

Bílý oheň - zvláštní agent Pendergast se ocitá v luxusním lyžařském středisku, kam přijel na pomoc své chráněnce, jež se ocitla ve vážných problémech se zákonem. Pendergast se střetává se žhářem, který zapaluje v horském letovisku luxusní milionářská sídla, přičemž v plamenech nalézají smrt rodiny majitelů – ne náhodou. (ke stažení zde, 139 Kč)

Červený vrch - Svět je zachvácen pandemií, která postupuje rychle. Projevuje se nesnesitelnou bolestí břicha a bleskovým úbytkem váhy a pak už je jen smrt. Mrtví však nenacházejí klid, mění se v šouravé zombie a hledají, čím by ukojili svůj neutišitelný hlad. Vábí je lidské maso a lačně se na ně vrhají. Jedinou obranou živých je zásah do mozku zombie.

Psycho - klasický thriller Psycho proslavil Alfred Hitchcock stejnojmenným filmem. V češtině vůbec poprvé vyjde kompletní trilogie: druhý díl je na pultech od 4. června, třetí díl na nás čeká 30. července. Příběh začíná nevinně, když Mary Crane v bouři narazí na Batesův motel. Majitel vypadá příjemně, ale pak začne horor. (ke stažení zde, 159 Kč)

Tip šestý S hvězdičkou

Popularitu erotických románů u nás předloni nastartovala E. L. Jamesová a její trilogie Padesát odstínů šedi, temnoty a svobody. Loni to byly nejprodávanější knížky a na jejich vlnách plují autorky dalších erotických knih.

Třešinka - Elaina Morrison miluje Neila McManuse od chvíle, kdy ho poprvé spatřila. Vše se změní ve chvíli, kdy do života Elaine zasáhne tragédie. Musí se rozejít, ale Neil se nevzdává. Léta čeká na svoji lásku a je připravený ji získat zpět. V napínavém románu se snoubí milostná romance s dobrodružstvím. (ke stažení zde, 199 Kč)

Hříchy darebáka - když Olivia Swift před deseti lety zradila Claytona Campbella, myslela si, že už ho nikdy neuvidí. Teď jsou však nuceni spolupracovat, rozluštit tajemnou šifru a odhalit záhadné výboje dávno zapomenuté sítě ruských špionů. Olivia Claytona bezesporu přitahuje, ale může jí svěřit svůj život? (ke stažení zde, 189 Kč)

Scénář lásky - on, populární herec jdoucí z filmu do filmu a ona, majitelka hospůdky v malém městě zklamaná láskou. Jednoho slunného odpoledne jim osud zkříží cestu a stane se, co nikdo nečeká. Začíná romance přímo hollywoodská, ale její hrdinové o kamery, obdiv a slávu nestojí. (ke stažení zde, 189 Kč)

Tip sedmý Detektivky

Severské detektivky jsou fenoménem posledních let a ostatní autoři za nimi často neprávem zůstávají v závěsu. Stieg Larsson, manželská dvojice vystupující pod jménem Lars Kepler, Mari Jungstedt nebo Asa Larsson, to jsou autorky a autoři, kteří vás při čtení rozhodně nezklamou. My k nim přidáváme ještě další Seveřany a také spisovatele z britských ostrovů.

Vražedné léto - na ostrůvku Farö dojde k chladnokrevné vraždě muže. Nevinného otce rodiny, která v místním kempu trávila dovolenou, někdo zabil jediným výstřelem do hlavy. Případu se ujímá Karin Jacobsson a také novinář Johann Berg, který přitom řeší vztahovou krizi. (stahujte zde, 149 Kč)

Spálené vzpomínky - tragické události ranily vrchní inspektorku Carol natolik, že zpřetrhá všechny pracovní a osobní vztahy, opustí řady policie a rozhodne se žít na venkově. Kruté vzpomínky zahání tvrdou prací na přestavbě domu. Někdo však vraždí ženy, které se jí znepokojivě podobají. (stahujte zde, 139 Kč)

Mlýny osudu - uprostřed noci zabuší na dveře bývalého námořního kapitána Gerlofa Davidssona dvanáctiletý Jonas Kloss a s hrůzou mu vypráví o tom, že na moři viděl loď, na jejíž palubě byli umírající námořníci a šílenec se sekyrou. Poklidná letní atmosféra ostrova Öland je záhy pryč. (stahujte zde, 199 Kč)

Vražedná akademie - Stockholm 2012. V hotelu Berns Salonger právě přednáší stálý tajemník Švédské akademie, ctihodný muž a uznávaný spisovatel. Cestou domů je v parku zastřelen a druhý den jsou zavražděni i další čtyři akademici. (ke stažení na knihy.idnes.cz, 189 Kč)

Index hrůzy - Jeho jméno je pečlivě střeženo, v uzavřených kruzích nejbohatších lidí světa je však doktor Alex Hoffmann legendou – vizionářským vědcem, jehož počítačový software mění ve zlato vše, s čím přijde do kontaktu. Jednoho rána se vše změní a začíná boj o život. (stahujte zde, 219 Kč)

Tip osmý Životní styl

Možná už dlouho tušíte, že byste měli ve svém životě některé věci změnit, ale pořád ještě jste si to nepřipustili. Až se na dovolené zastaví kolotoč každodenních povinností, třeba vám zbude čas na některou z knih, která vás nasměruje na tu správnou cestu.

Vnitřní naladění vítězů - německý lektor a expert na rozvoj osobního potenciálu Ilja Grzeskowitz seznamuje s osvědčenou a prověřenou metodou, jak pomocí několika pravidel dosáhnout úspěchu a spokojenosti. Praktické příklady a příběhy ukazují, proč je důležitý vnitřní postoj a vítězné naladění.

Jaký to nádherný svět - máte-li pocit, že vše v naší přeinformované společnosti kolem vás letí jako rozmazaná šmouha, tato kniha vám pomůže svět 21. století bezbolestně přiblížit. Dozvíte se přitom řadu zajímavostí. Víte třeba, že v přízemí budovy stárnete pomaleji než v jejím horním patře? (stahujte zde, 199 Kč)

Cesta k vnitřní síle - Změňte své myšlení a svůj život. Autorka předkládá rychlé a účinné techniky, které pomohou v řešení zdravotních problémů, tíživé finanční situace nebo životních krizí. Naučí vás odmítat to, co nechcete, nebo naopak přivolávat to, co si přejete.

Dieta každý druhý den - Dietní program doktorky Kristy Varady z Chicaga je založený na filozofii, že jsme jen lidé, kteří nedokážou vydržet každodenní strádání, tedy život bez pochoutek. Její dietní program spočívá v tom, že jeden den můžete přijmout jen 500 kalorií, druhý den se nemusíte až tolik omezovat.

Kdo se směje naposled - Když jste zoufalí a přijdete o vše, existují dvě cesty: buď klesnete ke dnu, nebo se od něj odrazíte. Román představuje spisovatele a duchovního průvodce Arjuna Ardagha, jehož čtivé bestsellery o možnostech prožití plnějšího a šťastnějšího života získaly už řadu příznivců po celém světě.

Tip devátý Pro děti

Přestože děti čtou méně než dříve, polovina z nich vnímá čtení jako zábavu ve volných chvílích. Pokud vaše dítě patří do té druhé poloviny, která četbu bere jako povinnost, zkuste mu před spaním pustit audioknihu. Možná ho naláká ke čtení.

Darebák David a sport - který sport je na světě nejoblíbenější? Věděli jste, že zlaté olympijské medaile jsou vyrobeny hlavně ze stříbra? Sportovali římští atleti ve starověku doopravdy nahatí? Darebák David zná odpovědi. Knížka nabitá bizarními informacemi i nahodilými maličkostmi.

Doktor Proktor a prdicí prášek - první dobrodružství s doktorem Proktorem právě začíná – originální příběh plný humoru, fantazie, slovních hříček a ztřeštěných situací ve zvukové podobě v podání Davida Novotného doplněné zvukovými efekty (stahujte zde, 219 Kč). K dispozici i jako audiokniha.