Čtení jen pro otrlé. Děti mluví jako dlaždiči, v textu zní jejich citace

Kalba startuje. Dříve se oslavám, kde se dost pije a provozuje i ledacos jiného, říkalo mejdan. Dnes už je mejdan možná pro Michala Davida. Normální mladí říkají jedině kalba.

Rodiče oslavence opustili domek. Teenageři mezi sebe přijali novináře a odpovídají na jeho otázky. "To je kunďák," hodnotí osmnáctiletá Mariana příchod vzhledného chlapce.

Co to je kunďák?

upozornění Všechny citáty jsou skutečné. Autor zaručuje, že nejde o výstřelky, nýbrž o běžnou mluvu dospívajících.

Velice otevřená, ba upovídaná Ruth, která oslaví osmnáctku v nejbližších dnech, vysvětluje: "To je jako největší borec. Ale když to říkám já, myslím to ironicky."

Kalba (jinak tu mejdanu s pijatikou nikdo neřekne) je skvěle obsazena. Většinu účastníků tvoří intelektuálové z pražských gymnázií. Chlapce označeného výše uvedeným výrazem se ptám: Jak byste označil hezkou holku, která se vám líbí?

"Kundička, opravdu hezké holce se říká kundička. Ale my už to tolik nepoužíváme, dělají to hlavně děti v nižších ročnících," říká mladý muž jménem Ludvík.

Ruth ochotně vysvětluje: "Hodně se dnes používá slovo šukna, pro obě pohlaví. To je někdo, kdo je hodný píchání."

Sprostá slova, za něž by se před třiceti lety styděl i Husákův šofér, lezou přes jemně namalované rtíky éterickým dívkám lehce. Přesto se člověk ze staré školy nepohoršuje. Není v tom žádná zloba ani touha exhibovat. Teď se tak prostě mluví.

Jenže ten, kdo se nepohorší nad mluvou osmnáctiletých, může být zděšen, když zjistí, že slovo kunďák používají dvanáctileté holčičky v internetové, přesněji facebookové komunikaci. "Kunďáci jsou sexy!", případně "Milujeme stylový kunďáky," oznamují si vzájemně, co se jim líbí.

I velmi malé děti jsou hodně sprosté, alespoň podle našich starosvětských kritérií. Známý manažer mi líčil historku. Na letním sídle přistihl svého tříapůllletého synka, kterak chodí okolo studny a opakuje "kujva pdej, kujva pdej, kujva pdej..."

Rodiče Ruth, oba dva intelektuálové, jsou benevolentní. "Neexistují sprostá a nesprostá slova, je to jen konvence," říká Petra, Ruthina matka. "Já jsem v šestnácti taky mluvila sprostě. Jen jsme z dnešního pohledu používali měkčí slova."

Většina teenagerů se však s rodiči baví poněkud pokrytecky. "Dávají mi peníze, ne," odtuší se spikleneckým úsměvem Ludvík. Svému otci, samozřejmě rozvedenému, občas říká na uvítanou mazlivě "trotle".

Opravdu je dnešní mládež tak zkažená? Autority pro dnešní dospívající už nemají takovou váhu, ale to neznamená, že by je nehledali či nepotřebovali. Potřeba a chuť se identifikovat, případně utkat, s autoritou je tu stále.

"Ale autorit, myslím těch neformálních, ubývá. Nehledejme přitom autority jen mezi dospělými. Málo si uvědomujeme, jak je pro adolescenta důležitá autorita kamaráda, vrstevníka z "jeho" skupiny, kam patří nebo kam by rád patřil," soudí profesor Petr Macek z brněnské Masarykovy univerzity, který patří k největším kapacitám na výzkum chování mládeže.

Slovník mladých dam

Proč mluvíte sprostě? ptám se účastníků kalby. Mariana má odpověď hned: "V patnácti se člověk začne kamarádit s klukama a chce se jim nějak vyrovnat." Jaké sprosté slovo nejčastěji užíváte? Jana, o které její v kalbách zkušenější přítelkyně říkají, že byla dlouho slušná a zkazila se až nedávno, ví: "Kurva. Kurva říkáme pořád. A taky odvozeniny zkurvený, kurevský, pokurvený."

Dávám k lepšímu historku z vojny: Rekruti z východního Slovenska tehdy vytvořili zvláštní jazyk, v němž hrála roli pouze dvě slova: Kokot jako univerzální podstatné jméno a pičovať jako univerzální sloveso. Například: "Ty kokot pripičuj mi ten kokot" znamenalo: "Milý příteli, prosím, podej mi ešus."

Dorůstající elita kapitalistického Česka mluví podobně: "Ano, kurva a pyča, tedy pyča s tvrdým y, jsou základová slova," říká Mariana.

Rozdíl mezi pyčou s tvrdým y a s měkkým dlouhým í mi vysvětluje třináctiletý Artur. Jako bratr hostitelky má právo účastnit se kalby starších: "Pyča je třeba učitelka, která mě sere. Ale když už je někdo píča, tak je to fakt blbý. To je například holka, která je děvka."

Sedmnáctiletí a osmnáctiletí účastníci kalby hned poněkud moralizují nad Arturem. "Když my jsme jeli v primě na lyžařský kurz, vezli jsme si stolní hry. Oni si teď vezou chlast." Debata o jazykových zákrutech moderní češtiny každopádně všechny zaujala.

"Kurva je slovo mezinárodní, jinak má každý arzenál sprosťáren vlastní," tvrdí Mariana.

Zajímavé je například používání zkratek, které trumfne americkou námořní pěchotu nebo český ouřad. OMFG. Oh, my fucking God WTF. What the fuck A mnohem libozvučnější pro české uši: DPKD. Do prdele kurva drát.

Proč, k...a, proč?

Proč ale teenageři mluví jako kanálníci? "Na to mám jednoduchou odpověď - protože se vulgarizuje slovník všech. Mluva dospívajících jenom trochu více akcentuje celkovou změnu a otevřenost," vysvětluje profesor Petr Macek z brněnské Masarykovy univerzity.

Známá sexuoložka Hana Fifková má podobný názor: "Slovníky se vyvíjejí a mění, a to nejen v oblasti vulgárních výrazů. Pokud si generace našich rodičů nadávala slovy ,ty votroku‘, my jsme se častovali přízviskem ,ty vole‘ a dnešní děti si říkají ,ty píčo‘, podstata zůstává stejná a nemyslím si, že jde o něco hrůzostrašného." Vulgární slova děti skutečně od nejútlejšího věku slyší kolem sebe.

Když jste na kalbě, slyšíte tolik slov od k.. a podobně, že už vám to vůbec nepřipadá sprosté. I když zezačátku toho i na mě bylo moc. Čeština se zkrátka mění.

Pitný režim

Ale jsou to jen silná slova, nebo se teenageři mění i jinak? Pijí víc? Jsou v sexu více promiskuitní? Samozřejmě nepředpokládám, že se před novinářem odvážou, otevřený rozhovor je však na spadnutí.

Účastníci kalby popíjejí - většinou nepříliš drahé (ale nikoli krabicové) víno, je tu i lahev vodky a hodně piv. Později večer někdo ubalí špeka (jak jedině říkají mladí marihuaně). Všem už je osmnáct, kromě Artura, ale ten se drží Coca-Coly, takže tady by mohl něco vyčítat jen docent Nešpor.

Pravda ovšem je, že to nejsou první dvojky a panáky, které čerstvě dospělí pijí. Většinou s alkoholem začínali kolem patnácti. Někteří za sebou mají i ošklivé opice, kdy je kamarádi dovlekli domů na pokraji deliria tremens.

Proč pijete alkohol? Mariana má jako vždy v ústech perlu: "Je to nejjednodušší způsob, jak se dostat do stavu, kdy můžeš s druhým komunikovat."

Pijí všichni - když se však někdo opíjí příliš, parta to odsuzuje. Ruth se klidně svěřuje: "Měla jsem období, kdy jsem pila hodně a pak jsem se na kalbách po všech válela." Teď to omezila, aby nevypadala špatně před svým klukem.

Jak takové omezení v osmnácti vypadá, bych nepřál docentu Nešporovi vědět.

Bavíme se o marihuaně. Je běžná, ale není to návyk. "Je to běžný spíš v hudebních společnostech. Hulí všichni reggae a rastamani. Pro ně je to bylina lásky, která navozuje spojení s jejich bohem Jahem," dává najevo své znalosti Ruth.

Ale asi to nebudou jen hudebníci. Jana říká: "Když lidi seděj na lavičce a hulej, často jde někdo okolo a zeptá se: Hele, nemáš brko?" A vzpomíná: "Jeden chlápek nám dal jen tak balíček ganji ve Vagonu." To je pražský hudební klub.

Ruth vysvětluje, že je ale velký rozdíl mezi obyčejnou ganjou, která je velice lehká, a zkérem neboli skunkem, který je mnohem silnější. Zdůrazňuje, že marihuana je pro gymnazisty i intelektuální záležitost: "Některý lidi se třeba zhulej před výstavou, aby ji líp vnímali." Ludvík s despektem dodává: "Na obchodkách hulej všichni."

Atmosféra je uvolněná, mládež griluje maso v garáži. Sprostá slova sice létají vzduchem, ale všichni se veselí a mnoho hlášek je chytřejších a originálnějších, než když se baví takzvaně slušní dospělí.

Holky s holkama

Ptám se na věc, která mě eminentně zajímá. Je pravda, že je teď v módě, aby se na takzvaných kalbách líbaly dívky navzájem? A proč to dělají? Mé společnice s tím mají bohaté zkušenosti. Mariana je jako vždy nejotevřenější. "Protože to holky uměj líp," říká bez ironie.

Sexuoložka Hana Fifková je ale jiného názoru: "Dívky dobře vědí, co se mužům líbí. Pohled na lehkou erotiku mezi dvěma ženami patří mezi výrazné stimuly pro mužskou sexualitu. Holky tak kluky prostě provokují."

Ruth to vlastně potvrzuje: "Dost holek o sobě tvrdí, že jsou bisexuální, ale je to daný dobou. Když se holky líbaj, tak je to pro kluky zábava. Kluci se dost často dívaj na lesbický porno." Mariana však vede svou: "Lesbický porno je lepší než normální."

Opačně to ale neplatí. Představa, že by se vážně líbali kluci s kluky, dívky odpuzuje. Ludvík říká: "Kluci často hrají gaye, ale děláme si z nich tak srandu." A co sex - prostě a jednoduše - mezi chlapci a děvčaty? Láska? Zdá se, že vztahy mezi staršími teenagery, nemluvě o výstřelcích primánů, se od časů nás starších tolik nezměnily: "Lidi chtějí chodit s partnerem, se kterým budou delší dobu," přikyvuje Ruth.

Kluci se samozřejmě občas chlubí, že nějakou dívku sbalili na party, pro dívky je to však nebezpečné: "Když se holka víckrát s někým jen tak vyspí, je považovaná za děvku," konstatuje Jana. Podle ní to ale chodí na obchodních akademiích jinak: "Tam klidně přijde holka mezi kluky a řekne, že je nadržená. To by se u nás nemohlo stát."

Možná se ale gymnazisté na obchodní akademie vyvyšují neprávem. Možná si totéž myslí mládež z akademií o gymnazistech. Stejně jako si leccos myslí Pražané o lidech z vesnice. A naopak lidé z venkova o Pražanech, že ano.

Adieu, už tolik nevydžím

Odborníci potvrzují, že sexuální chování mladých lidí se příliš neliší od toho, jací jsme byli před lety my.

Petr Macek se na základě studií domnívá, že vztah teenagerů k sexu není frivolnější, ba dokonce že je zdravější než dříve. "Průměrný věk zahájení sexu se v zásadě nemění, přibývá pouze nejrůznějších výjimek a stylů a ty jsou vidět. Určitě se nedá říci, že by se zvyšovala promiskuita mládeže."

Se sexem je méně trápení i mezi samotnými dospívajícími, dá se o něm mluvit i s dospělými, běžná je kvalitní antikoncepce náctiletých odsouhlasená rodiči.



Možná sex dokonce přestává být "vrstevnickým tlakem", přibývá těch, kteří ho aktivně a sebevědomě odmítají, stejně jako těch, kteří se za něj nestydí.

I mí společníci na party považují výstřelky, o kterých se píše v novinách, jako například skupinový sex v Polsku či veřejnou masturbaci v jedné české škole, za jednotlivosti. I když Ruth přiznává, že na jejich oslavách se děje ledacos: "Řeší se jedině, když se někdo s někým jiným vyspí. Jiný věci se tak neřešej." Jaké jiné věci? "Všechny," zní jasná odpověď.

Pokaždé, když se rozproudí zábava, se prý přinejmenším někdo s někým líbá. Ale tak to nepochybně bylo i před třiceti lety. Kalba je v plném proudu, já odcházím. Jednak nechci kazit to líbání.

A jednak už zdaleka nevydržím tolik co naše děti. I když - kdyby mi bylo o třicet míň, zůstal bych a skvěle bych se bavil.