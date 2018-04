Čtenářský recept: Zeleninová spirála

Doba přípravy

15 minut přípravy +7

Množství

2-3

3-4 brambory (podle velikosti a podle počtu strávníků)

3-4 rajčata

1 menší cuketa zelená

1 menší cuketa žlutá

1 paprika

1 cibule (můžete použít klidně i víc, je výtečná)

1 stroužku česneku

parmazán

olivový olej

sůl, pepř

Cibuli nakrájíme na půl kolečka, česnek na kousíčky. V rendlíku rozehřejeme olivový olej a cibuli spolu s česnekem na něm orestujeme do zlatohněda. Kulatou pečící formu vystříkáme olivovým olejem a vyložíme smaženou cibulí s česnekem. Zeleninu nakrájíme na kolečka a postupně klademe do formy. Nakonec posypeme solí a pepřem a přikryjeme alobalem. Dáme péct do trouby vyhřáté na 190° C na 30 minut. Poté vyndáme, posypeme strouhaným parmazánem a vrátíme do trouby. Pečeme dalších 30 minut. Poté odkryjeme a s horkovzduchem dopečeme dalších 10 minut dozlatova. Servírujeme ještě teplé jako samostatné jídlo nebo jako přílohu k masu.