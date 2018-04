Čtenářský recept: Zadělávaná vepřová ouška se žampiony

Doba přípravy

90 minut

Množství

4

4 vepřová ouška

kořenová zelenina (mrkev, petržel, celer)

½ citronu, 1 střední mrkev

1 kelímek smetany ke šlehání

8 středních žampionů

1 hrst nasekané petrželové natě

sůl, pepř, muškátový oříšek, kmín

Suroviny na bešamel:

50 g másla

1 velká najemno nasekaná cibule

200 ml vývaru z vepřových oušek

4 stroužky česneku

Vepřová ouška dobře očistíme a dáme vařit do hrnce společně s kořenovou zeleninou. Vaříme, dokud ouška nejsou měkká (cca 45-60 minut). Po uvaření ouška okrájíme tak, že si necháme, jen pěkné a rovné části. Tyto nakrájíme na nudličky cca ½ cm široké a 5 cm dlouhé. Dáme si je bokem a udržujeme je v teple (rychle tuhnou vzhledem k velkému množství zdravého kolagenu). Vývar z oušek scedíme a pro náš pokrm si odložíme 200 ml vývaru. Připravíme si základ - tedy bešamel, kdy rozpustíme máslo, přidáme nasekanou cibuli, utřený česnek a po krátkém osmahnutí vsypeme hladkou mouku. Dobře rozmícháme a ještě chvilku opékáme, mouka musí zůstat světlá. Podlijeme vývarem a pořádně rozmícháme. Necháme chvilku vařit a poté bešamelový základ rozmixujeme ponorným mixérem dohladka a pro jistotu ještě přepasírujeme přes jemný cedník. Věřte tomu, že to má smysl – omáčka bude velejemná. Žampiony si nakrájíme na plátky, pokapeme citronovou šťávou, osolíme, ochutíme drceným kmínem a lehce podusíme ve vlastní šťávě na pánvičce. Takto zpracované žampiony přidáme do scezeného bešamelu společně s nakrájenými oušky. Dobře zamícháme a přidáme na malé kostičky nakrájenou mrkev. Vše zalijeme smetanou na šlehání a dochutíme strouhaným muškátovým oříškem, solí, pepřem a nasekanou petrželovou natí. Společně ještě lehce vaříme za častého míchání (pozor připaluje se to) asi 10 minut, než mrkev změkne a všechny ingredience se vzájemně propojí. Podáváme s houskovým knedlíkem, ale výborné je to i čerstvým chlebem.

Poznámka

Cokoliv - je to tak netradiční pokrm, ale tak chutný, že vše je k němu vynikající :)