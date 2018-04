Čtenářský recept: Vláčná vánoční štola

Doba přípravy

45 min

Množství

4 osoby

500 g polohrubé mouky

2 vejce

150 g másla

150 g cukru krystal

100 g rozinek

100 g brusinek

1 vanilkový cukr

1 prášek do pečiva

150 g zakysané smetany

100 g mandlí

250 g tučného tvarohu

1 lžička strouhané citronové kůry

sůl

Na potření:

100 g rozpuštěného másla

moučkový cukr

Mouku s práškem do pečiva prosijeme do mísy, přidáme 150g másla, cukr krystal, vanilkový cukr, tvaroh, zakysanou smetanu, vajíčka a sůl. Vypracujeme těsto, do kterého zapracujeme citronovou kůru, vyprané rozinky a brusinky, celé mandle. Ještě prohněteme a vyválíme na vále, přehneme v polovině po délce a přesuneme na vymazaný plech. Pečeme při 170 °C asi 35 minut. Po vymutí z trouby dobře potřeme rozpuštěným máslem a bohatě pocukrujeme.