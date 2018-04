Čtenářský recept: Vídeňský bramborový salát

Doba přípravy: 60 minut

Množství: 4

12 ks středních brambor

1 menší cibule

sterilovaná okurka

sůl, pepř

majonéza

nálev: 4 lžíce cukru krupice, 1 lžíce octa, horká voda

1. Omyté brambory uvařit na páře doměkka, vychladlé oloupat a nakrájet na tenké plátky.

2. K bramborám do mísy nakrájet na drobno cibuli, okurku dle chuti, osolit a opepřit.

3. Připravit si nálev. Do ¼ l hrnku dát cukr, zalít do poloviny horkou vodou, nechat rozpustit a přidat ocet.

4. Teplým nálevem zalít salát, promíchat a nechat vsáknout do brambor a nakonec vmíchat majonézu.

Poznámka: Bramborový salát vhodný zejména k rybám.