Čtenářský recept: Velikonoční kotleta

Doba přípravy: 60 minut

Množství: 6 porcí

6 plátků vepřové kotlety

3 uvařená vejce

plechovka krájených rajčat s bazalkou

koření J. Oliver ((tymián, citron, sůl)

olej

1. Do plátků kotlety širokých cca 2 cm si uděláme nožem kapsu. Jiná metoda je, že si z celé kotlety nakrájíme plátky tak, že první asi 1 cm široký plátek nožem nedokrojíme a další stejně široký již odkrojíme – tím nám vznikne tzv. motýlek a nestane se nám, že si nožem nechtěně uděláme v kapse díru. Takto vytvořené kapsy z kotlety lehce naklepeme a do kapsy nameleme mlýnkem směs koření se solí. Vzniklé kapsy okořeníme i zvenčí, potřeme olejem a dáme do lednice uležet na min. 2 hodiny, ale nejlépe do druhého dne.

2. Tři vejce si uvaříme natvrdo, oloupeme a podélně rozpůlíme. Vezmeme vepřovou kapsu, rozevřeme a vložíme do okořeněné kapsy polovinu uvařeného vejce. Okraje kapsy sklepneme paličkou na maso k sobě.

3. V pánvičce si rozehřejeme olej se zbytky koření, ve kterém byla naložena nakrájená kotleta, a zprudka je opečeme, aby se maso zatáhlo. Do pekáčku si rozprostřeme obsah konzervy s krájenými rajčaty a na tuto směs položíme opečené plněné kapsy. Pečeme zakryté cca 30 minut a po odkrytí ještě 15 minut za častého přelévání rajčatovým sosem ještě cca 15 minut. Podáváme s rýží nebo bramborem.