Čtenářský recept: Velikonoční beránek babi Boženky

3 vejce

280 g cukru moučka

140 g tuku (Hera, máslo)

280 g polohrubé mouky

do ní půl prášku do pečiva

2 dcl mléka

2 líce kakaa

1 lžíce kandované pomerančové kůry

1. Utřeme žloutky s cukrem a tukem, potom přidáme mouku s práškem do pečiva, kandovanou pomerančovou kůru a sníh. Větší část vylijeme do vymazané a vysypané formy beránka, do menší části těsta rozmícháme 2 lžíce kakaa a nalijeme do formy na světlé těsto.

2. Přiklopíme druhým dílem vymazané a vysypané formy a dáme na 45 minut péct do trouby na střední stupeň. Potom odklopíme horní díl formy a špejlí

zkusíme, jestli je beránek už upečený a těsto se na špejli nelepí. Dáme vychladnout,poté beránka vyklopíme, uvážeme mu mašli, do očí zapíchneme párátkem 2 rozinky, pocukrujeme a dáme na talíř s dortovým papírem.

Vzhledem k tomu, že těsto obsahuje tuk, není beránek tak suchý, déle vydrží a skvěle chutná.

Poznámka: Recept je moji babičky, které by bylo letos 110 let (pouze nepoužívala pomerančovou kůru). Beránek nás potěší na velikonočním stole a potom je chutný ke kávě, čaji i limonádě.