Čtenářský recept: Vánoční pomazánka

Doba přípravy

1 hodina

Přísady:

1/4 l mléka

2 lžíce hrubé mouky a kousek másla

špetka soli

1 kostka droždí (kvasnic)

1 menší cibule

tuk

1 větší mrkev

1 petržel

kousek celeru

2 vajíčka uvařená natvrdo

10 dkg salámu nebo kabanosu

1 cibule

1 kyselá okurka

trošku sterilovaného hrášku

1 menší sklenička majonézy nebo tatarky

1 lžička plnotučné hořčice

Postup:

Nejdřív si připravíme z mléka a mouky kaši. Do mléka dáme hrubou mouku, kousek másla a špetku soli, přivedeme k varu a chvilku vaříme. Kaše nesmí být moc řídká.

Na tuku mírně osmažíme jemně nakrájenou cibulku a přidáme kvasnice, které se rozpustí a až začnou vonět, odstavíme. Pokud by se oddělili od tuku, tak nalijeme trochu mléka a provaříme. Až trochu vychladnou, smícháme s kaší.

Zeleninu uvaříme do měkka, výborný je vařit ji v páře.

Nadrobno nakrájíme uvařenou zeleninu, vajíčka, salám, cibuli a kyselou okurku.

Dáme ke kaši, přidáme hrášek, majonézu nebo tatarku, plnotučnou hořčici, osolíme trošku opepříme a pořádně promícháme. Podle potřeby dosolíme.

Poznámka

Mažeme na veku a zdobíme jako chlebíčky