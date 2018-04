Čtenářský recept: Vaječný likér

Doba přípravy: 20 minut

5 dl rumu

200 g cukru moučky

10 žloutků

125 ml smetany

1 sáček vanilkového cukru

1. Žloutky oddělíme od bílků do misky a ve vodní lázni o teplotě 80 °C je rozmícháme s cukry a smetanou. Směs šleháme nejméně 15 minut, až vznikne hustý krém.

2. Vyjmeme jej z vodní lázně a tenkým pramínkem do krému zašleháme rum.

Koňak přelijeme do lahví, uzavřeme a uložíme do chladu a temna.

Tip: Čím je žloutek starší, tím koňak lépe chutná. Po výrobě koňaku ho vydržte alespoň 5 dní neotevřít, aby se stačil uležet... Po otevření však rychle spotřebujte.