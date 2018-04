Čtenářský recept: Tyrolská Kaspressknödlsuppe

Doba přípravy

60 minut

Množství

4

3/4 l hovězího vývaru

300 g na kostičky nakrájeného staršího pečiva (houska, rohlík)

250 g sýra (nejlépe kombinace goudy a aromatického sýra bergkäse)

400 ml mléka

2-3 cibule

2 vejce

petržel

pepř mletý

sůl

muškátový oříšek mletý

máslo/olej/tuk na smažení

Cibuli nakrájíme na drobné kousky a osmažíme na pánvi. V míse smícháme osmaženou cibuli s na kostičky nakrájeným starším pečivem (lze i zakoupit už připravené kostičky pečiva) a nakrájeným nebo nastrouhaným sýrem. Přidáme petržel, opepříme, osolíme, přidáme mletý muškátový oříšek. Do hmoty přidáme dvě vejce a celé zalijeme vlažným mlékem, které necháme vsáknout do pečiva. Poté hmotu jemně rukama promícháme, nehněteme ani nijak netlačíme. Z hmoty vytvoříme koule, které poté opatrně „rozplácneme“ do požadovaného placatého tvaru.Toho lze dosáhnout i s pomocí speciálního tyrolského kuchyňského nástroje určeného na výrobu těchto knedlíků. Knedlík smažíme na pánvi na mírném ohni tak, aby se důkladně prohřál i zevnitř. Hotový knedlík zalijeme vývarem a ozdobíme petrželkou.