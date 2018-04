Čtenářský recept: Tvarohový beránek

Doba přípravy: 120 minut

Množství: 8 porcí

450 g hladké mouky

250 g másla

250 g tvarohu

2 dl mléka

3 vejce

120 g čokolády na vaření

120 g cukru moučka

100 g kandovaného ovoce

70 ml rumu

2 půlky mandlí – očička

tuk a hrubá mouka na formu

1. Kandované ovoce zalijeme na 30 minut rumem. Formu vymažeme tukem a vysypeme moukou. Žloutky vyšleháme s trochou cukru do pěny, vešleháme změklé máslo, tvaroh a mléko.

2. Vmícháme prosátou mouku a ovoce i s rumem. Bílky ušleháme do tuha a po částech do nich zašleháme zbylý cukr. Sníh vmícháme opatrně do těsta.

3. Těstem naplníme spodní díl formy 1,5 cm pod okraj a zaklopíme vrchním dílem formy. Pečeme v troubě předehřáté na 170 °C 80 minut.

4. Upečeného beránka necháme zchladnout, pak jej opatrně vyklopíme z formy na mřížku a necháme vychladnout úplně. Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu spolu s tukem a vzniklou polevou přelijeme beránka. Necháme ztuhnout a zbylou polevou přilepíme půlky mandlí jako oči. Před podáváním uvážeme beránkovi na krk ozdobnou mašli.