Čtenářský recept: Trdelníkový věnec

Doba přípravy

2 hodiny

Množství

12

600 g hladké mouky

250 ml mléka

2 žloutky

50 g rozpuštěného másla

1 lžíce cukru

1 lžička soli

40 g droždí

Náplň:

10 lžic cukru krupice

3 lžičky skořice

100 g změklého másla

Z uvedených surovin zpracujeme těsto a necháme kynout. Já zadělávám v domácí pekárně.

Nakynuté těsto rozdělím na poloviny a každou rozválím na obdélník silný asi 1 mm.

Po celé ploše natřeme změklým máslem a posypeme skořicí a cukrem.

Potom obdélníky srolujeme jako roládu.

Ostrým nožem rozkrojíme po délce a stočíme dohromady do věnce. Vypadá to složitě, ale není.

Zformujeme věneček a přeneseme na plech vyložený pečícím papírem.

Necháme ještě chvíli kynout, pak vložíme do trouby vyhřáté na 180 stupňů.

Pečeme dozlatova asi 20 min.

Poznámka

Nejlepší je ještě teplý. Výborný je k tomu horký čaj nebo punč.