Čtenářský recept: Tlačenkový salát – „vyprošťovák“

Doba přípravy

15 minut

Množství

dle chuti

tlačenka

kapie

kyselá okurka

červená cibule

Zálivka:

hořčice, worcestrová omáčka

olej, sůl, pepř, cukr, ocet

Tlačenku nakrájíme na menší kostky, kapii, kyselou okurku také na kostičky, ale samozřejmě drobnější. Cibuli nakrájíme na jemné nudličky a vše dáme do mísy. Zálivku vyrobíme v nám vyhovujícím poměru z uvedených surovin a dochutíme dle svých chuťových potřeb a nálad. Zálivku nalijeme do mísy k tlačence a zelenině a důkladně promícháme. Uložíme do chladu a podáváme vychlazené jako výborný „vyprošťovák“, třeba po Silvestrovské oslavě. Množství surovin záleží na každém, neboť někdo miluji více cibule, někdo kyselejší zálivku a někdo zase pikantnější.

Poznámka

Pivo jako křen :)