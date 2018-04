Doba přípravy: 25 minut

Množství: 4 porce

450 g cihly

250 g pomazánkového másla

100 g šunky

80 g paprikového salámu

50 g sušených meruněk a švestek

pažitka

kapie

1. Tvrdý sýr zavážeme do mikrotenového sáčku a vaříme zvolna ve vodě do úplného změknutí.

2. Roztavený sýr rozmáčkneme nebo rozválíme na plát, rozložíme náplň a zavineme do rolády.

3. Pečlivě utáhneme do hliníkové folie a necháme vychladit.

4. Studené krájíme na stejnoměrná kolečka.