Čtenářský recept: Svatomartinské loupáčky

Doba přípravy

cca 1,5 hod

Množství

24ks

450 ml vlažného mléka (polotučného)

1 kg hladké mouky

120 g cukru krupice

100 g sádla

12 g soli

60 g čerstvého droždí v kostce

1 vejce

na dokončení:

1 rozšlehané vejce na potření

3 lžíce máku

Do mísy nalijeme vlažné mléko a přidáme ostatní suroviny. Promícháme , přendáme do robota a necháme ho míchat asi 10 minut (případně zpracujeme v ruce). Dohladka vypracované těsto vyklopíme na lehce pomoučený vál, rozdělíme na 4 stejné díly a z nich vypracujeme bochánky. Lehce posypeme moukou, zakryjeme utěrkou, nebo folií a necháme 45 minut zrát.

Vyzrále bochánky vyválíme na válu do kruhu o síle 4 mm a rozřežeme ho na 6 stejných trojúhelníků (jeden řez vodorovně, dva diagonálně). Ty pak smotáme směrem od základny ke špičce. Špičku rohlíku zatlačíme, aby se nám neodchlipovala, nebo se rohlík nerozmotal. Spojem dolů je položíme na plech a vytvarujeme do uzavřenějších podkov. Konce zamáčkneme na placato k plechu a necháme ještě 45 minut kynout. Po vykynutí potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme nemletým mákem. Pečeme v rozehřáté troubě na 160°C asi 15-20 minut, dokud nejsou rohlíčky hnědé.