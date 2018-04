Čtenářský recept: Šátečky s perníkovou náplní

Doba přípravy: 80 minut

220 g polohrubé mouky

100 g vařených oloupaných brambor

100 g másla nebo margarínu

1 žloutek

30 g cukru, 1/2 sáčku prášku do pečiva

špetka soli

mouka na vál

1 vejce

2 lžíce smetany na potření

moučkový cukr na posypání

Nádivka:

100 g hořké čokolády

100 g strouhaného perníku

50 g másla

40 ml whisky

2 lžíce salka

1. Nejdříve si připravíme náplň. Strouhaný perník za stálého míchání opražíme na másle a nasypeme do mísy. Přidáme salko a rozpuštěnou čokoládu smíchanou s whisky. Vše promícháme a necháme zchladnout.

2. Vychladlé brambory nastrouháme, přidáme sůl, mouku s práškem do pečiva, cukr, margarín a žloutek; vypracujeme hladké těsto, které rozválíme na pomoučeném válu na plát o tloušťce 2 mm a nakrájíme na čtverce o straně 7 cm (celkem jich bude cca 20).

3. Do středu každého dáme lžičku náplně, rohy potřeme vejcem rozšlehaným se smetanou, přehneme je do středu, lehce je k sobě stlačíme a zakryjeme ozdobně kouskem vykrojeného těsta (co nám zbylo…).

4. Šátečky narovnáme na plech vyložený papírem na pečení, potřeme je zbytkem vejce se smetanou, vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme 12 - 15 minut dozlatova. Před podáváním šátečky poprášíme moučkovým cukrem.