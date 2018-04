Čtenářský recept: Dort pro Popletu

Příprava 15 min, pečení 45-50 min, 12 porcí

1 hrnek slunečnicových semínek

1 hrnek polohrubé mouky

1 hrnek cukru krupice

1 prášek do pečiva

1 vanilkový cukr

3 vrchovaté polévkové lžíce holandského kakaa

1/2 hrnku oleje

1 hrnek mléka

3 vejce

višňová marmeláda

3 kelímky zakysané smetany

čokoládová poleva tmavá

1. Namletá slunečnicová semínka, mouku, cukr, prášek do pečiva, kakao a vanilkový cukr smícháme.

2. Do směsi přidáme olej mléko a vejce a uděláme těsto.

3. Dortovou formu vymažeme máslem a vysypeme kokosem a nalijeme těsto.

4. Do trouby vyhřáté na 170°C dáme na 45-50 minut péct.

6. Necháme korpus vychladnout (nejlépe do druhého dne). Dvakrát prokrojíme a mažeme višňovou marmeládou a do každého "patra" namažeme kelímek zakysané smetany. Vršek dortu namažeme také višňovou marmeládou a zakysanou smetanou. Navrch pomalujeme rozehřátou čokoládovou polevou.

Další varianta je, že čokoládovou polevu posypeme plátky mandlí.