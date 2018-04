Čtenářský recept: Petrželová sekaná

Doba přípravy: 85 minut

350 g mletého hovězího masa

150 g mletého vepřového masa

2 starší žemle

4 plátky slaniny

1 vejce

1 cibule

5 lžíce mléka

1 lžíce hladké mouky

hrst jemně sekané zelené petrželky

2 stroužky česneku

majoránka, pepř, sůl

bílek na potření

1. Nakrájené žemle zalijeme mlékem a necháme nasáknout, poté je vymačkáme a smícháme v míse s mletým masem. Přidáme vejce, jemně nakrájenou cibuli, mouku, utřený česnek, majoránku, osolíme, opepříme a promícháme.

2. Masovou směs rozložíme na potravinářskou fólii, překryjeme ji druhou fólii a dlaní opatrně rozprostřeme do co největšího obdélníku. Opatrně sejmeme fólii a směs rovnoměrně posypeme petrželkou. Pomocí dolní fólie směs svineme do rolády, opatrně přeložíme do pekáčku a mokrou rukou uhladíme.

3. Sekanou potřeme bílkem, poklademe plátky slaniny, vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme asi 45 minut dozlatova. Během pečení sekanou podle potřeby podléváme vodou a přeléváme výpekem.