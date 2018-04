Čtenářský recept: Perníčky s celozrnnou moukou

Přísady:

400 g hladké mouky

250 g celozrnné žitné mouky

250 g moučkového cukru

1 lžička jedlé sody

1 sášek kypřícího prášku do perníku

1 lžíce kakaa

1 lžíce koření do perníku

4 vejce

4 lžíce mléka

2 lžíce medu

50 g másla

Poleva

1 bílek

150 - 200 g alespoň 2x prosátého moučkového cukru

1 lžička citronu nebo octa

Postup:

Smícháme vše sypké, postupně vmícháme vejce. Ve vlažném mléce rozpustíme máslo a med a postupně přikapáváme do hnětače s těstem. Po promíchání je hmota velmi tuhá a nesourodá - těsto přikryjeme v míse talířkem a necháme ½ hodiny odpočinout, vlhkost prostoupí celou hmotou. Poté propracujeme těsto v ruce. Pokud je hmota spíš řidší, tak podle potřeby dosypeme hladkou mouku, až je těsto nelepivé.

Těsto zabalíme do sáčku nebo fólie a dáme odpočinout do lednice nejméně přes noc. Před zpracováním je nutné těsto včas vyndat, aby se nám dobře vyvalovalo - stačí i 2 hodiny. Těsto rozdělíme na 3 díly. Každý díl ještě propracujeme. Vyválíme na placku - na menší tvary tak 3 mm, na větší tak 4 - 5 mm. Dáváme na plech vyložený papírem na pečení, nezapomeneme nechávat mezi perníčky mezery, při pečení trochu nabudou a pečeme v dobře vyhřáté troubě při teplotě okolo 180 stupňů asi 5 - 15 minut podle velikosti tvarů. Je důležité perníčky nepřepíkat, nejsou potom měkké - chce to hlídat, kdy zavoní a zrůžoví kraje a hned s nimi ven z trouby!!!

Upečené perníčky ihned po vyjmutí z trouby potíráme rozšlehaným vajíčkem s trochou vody (já do hrnečku ještě přidávám tak 1 lžičku kakaa, aby byly perníky tmavší, ale není to nutné). Necháváme chladnout na rovné podložce, aby se perníky nezdeformovaly.

Perníčky zdobíme až druhý den, musí se vydýchat, jinak poleva opadává.