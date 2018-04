Čtenářský recept: Pečené kuře s nádivkou a karlovarským knedlíkem

Doba přípravy: 60 minut

Množství: 4 porce

1 celé kuře

sůl

grilovací koření

4 plátky másla

voda na podlití

Na nádivku:

200 g toustového chleba

130 g kopřiv

4 stroužky česneku

100 ml smetany

3 žloutky

3 bílky

sůl

mletý pepř

muškátový oříšek

2 lžíce másla

80 g slaniny

Na karlovarský knedlík:

800 g bílého pečiva

5 vajec

500 ml mléka

300 g hrubé mouky

30 g petrželkové nati čerstvé

sůl

muškátový květ

1. Chléb pokrájíme na kousky, zalijeme smetanou a necháme ji vsáknout. Osolíme, opepříme, přilijeme žloutky a dobře promícháme. Okořeníme muškátovým oříškem a rozmačkaným česnekem.¨

2. Slaninu nakrájíme na kostičky a na másle opečeme dokřupava. Necháme vychladnout a celý obsah pánve přilijeme k chlebové směsi.

3. Omyté kopřivy posekáme na kousky a všechno dohromady dobře promícháme. Nakonec vyšleháme sníh z bílků a zlehka vmícháme do směsi.

4. Omyté a osušené kuře naplníme nádivkou, zašijeme nebo sepneme jehlami. Ze všech stran osolíme, posypeme kořením a vložíme do pekáče. Nádivku můžeme dát jak do kuřete, nebo na plech vedle kuřete. Na kuře položíme plátky másla, podlijeme vodou a přikryté upečeme ve vyhřáté troubě doměkka.

5. Posledních 15 minut dopékáme bez pokličky, aby kuře zezlátlo.

6. Mezitím si připravíme karlovarský knedlík: bílé pečivo nakrájíme na kostičky a necháme proschnout. Takto připravené kostičky navlhčíme mlékem, vejce si rozdělíme na žloutky a bílky, do žloutků přidáme mléko, špetku muškátového květu, sůl, mouku a vytvoříme hladké lité těstíčko.

7. Do nakrájených kostiček přidáme nasekanou čerstvou petrželku, těstíčko, lehce vše promícháme, na konec opravdu opatrně vmícháme sníh z ušlehaných bílků. Takto připravené těsto tvarujeme pomocí potravinářské folie do tvaru knedlíku. Folii na několika místech propíchneme opatrně vidličkou. Knedlíky vkládáme do vroucí vody a vaříme zhruba 18-20 minut.

Tip: Karlovarský knedlík při podávání přelijte výpekem z kuřete. Zapíjejte bílým vínem.