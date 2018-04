Čtenářský recept: Pečená jelení žebra na jalovci

Doba přípravy: 120 minut + 2 - 3 dny naložení

Množství: 4 - 5 porcí



1,5 kg jeleních žeber

2 cibule

1 větší mrkev

20 kuliček jalovce

2 bobkové listy

½ sáčku koření na roštěnky

hrubozrnná sůl

hladká mouka

máslo

1. Jelení žebra naporcujeme tak, aby nám vznikly přibližně stejné porce. V rozpuštěném másle rozmícháme koření a v hmoždíři rozdrcené kuličky jalovce se lžičkou hrubozrnné soli. Vzniklou kořenitou směsí bohatě potřeme naporcovaná jelení žebra a uložíme nejméně na jeden den, ale lépe na dva dny do lednice.

2. Po uležení si nachystáme pekáč s poklopem (např. římský hrnec) do kterého poklademe porce jeleních žeber. Okolo naskládáme na hrubší kusy nakrájenou mrkev a cibule. Podlijeme vodou a přidáme bobkové listy. Dáme do trouby a pečeme na střední teplotu tak dlouho, dokud nebude maso odpadávat od kostí.

3. V průběhu pečení alespoň jednou žebra obrátíme a případně lehce podlijeme troškou vody.

4. Jakmile jsou žebra upečena, slijeme výpek a zeleninu z části propasírujeme do výpeku. K zahuštění omáčky použijeme trošku hladké mouky rozmíchané v trošce vody a pomalu necháme provařit cca 20 minut za občasného míchání, aby se nám ta dobrota nepřipálila. Omáčka je chuťově velmi silná a opravdu delikátní.

TIP: K podzimu patří divočina a to pro svoji vynikající a nezaměnitelnou chuť a jedinečnost. Výbornou přílohou jsou vařené a lehce opečené brambory ochucené sušeným tymiánem a mletou paprikou.