Čtenářský recept: Mrkvový koláč s mascarpone

3/4 Š hnedého sukru

2 vajcia

1/2 PDP

štipka soli

1 ČL sódy (bikarbóny)

3/4 Š oleja

1 Š hladkej múky

1 ČL škorice

1 a 1/2 Š strúhanej karotky

1/2 Š horzienok

(Š - šálka, ČL - čajová lyžička, PDP - prášok do pečiva)

250g mascarpone

120ml smotany na šľahanie 33%

35g práškového cukru

-hrozienka namočiť do horúcej vody

-vajcia vyšľahať s cukrom, pridať olej - prešľahať

-múku zmiešať so škoricou, sódou, PDP

-múčnu zmes pridať do vaječnej, premiešať

-pridať karotku a hrozienka (bez vody)

175°C 35-40 min.

-smotanu vyšľahať s cukrom do tuha

-mascarpone z ľahka vmiešať do vyšľahanej šlahačky

-naniesť na vychladnutý koláč

Koláč som ozdobila sušenými slivkami, opraženými mandlovými lupienkami a troškou medu.

Dobrú chuť.