Čtenářský recept: Mazurek z Polska

Doba přípravy: 150 minut

Množství: 12 porcí

600 g polohrubé mouky

180 g másla

150g cukru moučka

3 lžíce kysané smetany

1 vejce

1 žloutek

1 prášek do pečiva

mouka na vál

tuk na plech

Nádivka:

225 g nahrubo mletých vlašských ořechů

500 g cukru krystal

250 g polohr.mouky

125 g měkkého másla

3 žloutky

1 vanilkový cukr

šťáva z 1 citronu

Pěna:

250 g cukru moučky

2 bílky

1 vanilkový cukr

1. Na vál prosijeme mouku, nasekáme do ní máslo a vše rozemneme na drobenku. Přidáme cukr, prášek do pečiva a promícháme. Pak přidáme vejce, žloutek, zakysanou smetanu a uhněteme hladké těsto, které zabalíme do fólie nebo alobalu a dáme do chladu uležet na nejméně hodinu.

2. V míse ušleháme máslo se žloutky, citronovou šťávou, cukrem a van.cukrem a na závěr přidáme mouku a ořechy.

3. Pěnový povrch připravíme z bílků, které vyšleháme dotuha a ke konci šlehání do směsi zašleháme oba cukry, až vznikne lesklý a pevný sníh.

4. Odležené těsto vyválíme na pomoučeném válu na plát o velikosti 30 x 38 cm a tloušťce cca 0,5 cm, přeneseme ho na vymazaný a vysypaný plech a dlaněmi těsto roztáhneme, aby pokrylo celé dno plechu.

5. Těsto propícháme vidličkou a předpečeme ho při 190 °C 10 minut. Necháme ho zchladnout, pak na něj stejnoměrně rozetřeme nádivku, potřeme našlehaným sněhem a koláč pečeme při 170 °C ještě asi 30 - 40 minut. Když povrch zezlátne, koláč je hotový.

6. Necháme ho vychladnout a pak ho nakrájíme na kousky.

TIP: Místo sněhové čepice ozdobte hotový koláč čokoládovými kytičkami nebo vrbovými proutky z marcipánu...