Čtenářský recept: Marokánky

Přísady:

1/4 l smetany 12%

60 g cukru krupice + půl sáčku vanilkového cukru

30 - 35 g hladké mouky

160 g sušené ovoce ( rozinky, pomerančová kůra nebo ovocný chlebíček)

160 g vlašské sekané ořechy a mandle ( půl na půl)

Postup:

Dáme do kastrolu smetanu a cukry, přisypeme mouku a svaříme kaši. Necháme zcela vychladnout. Poté zamícháme do kaše ovoce a ořechy+mandle. Pak děláme kopky lžičkou na pečící papír a roztlačíme je do vody namočenou vidličkou na placičky. Sušíme na 120 - 150 st. dozlatova.

Hotové a vychlazené marokánky poléváme hořkou čokoládovou polevou.

Poznámka

Cukroví není tak sladké a jeho výroba je rychlá.