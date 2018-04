Čtenářský recept: Marmeláda z chilli papriček

Doba přípravy: 2 - 3 hod.

1 kg čerstvých chilli papriček nebo jiný druh peperoncini

500 g cukru

1/2 skleničky červeného vína

malá lžička soli

1. Papričky umyjeme, vykrojíme stopku a odstraníme semínka (doporučuji použít gumové rukavice).

2. Papričky dáme do hrnce, přidáme cukr, sůl a víno a vaříme do změknutí.

3. Pořádně propasírujeme a dáme zpět do hrnce. Pokračujeme ve vaření, až dokud marmeláda nenabyde potřebnou hustotu.

4. Uvařenou marmeládu vlijeme do malých zavařovaček, zavřeme, otočíme dnem vzhůru a necháme kompletně vychladnout.

Poznámka: Tato marmeláda je vynikající k ochucení hodně měkkých sýrů.