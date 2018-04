Čtenářský recept: Makovec

3 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek cukru

1 hrnek mléka

1 hrnek mletého máku

1/2 hrnku oleje

2 vajíčka

1 vanilkový cukr

1 prášek do pečiva

Předehřejte troubu na 190° C. Všechny ingredience smíchejte v jedné míse a nalijte do dortové formy vyložené pečícím papírem nebo vysypané moukou. Pečte přibližně 40 minut. Vyzkoušejte špejlí. Pocukrujte moučkovým cukrem a namalujte si do cukru nějaký pěkný obrázek.

Tip: Pokud máte raději méně sladké moučníky přidejte do těsta jen polovinu hrnku cukru.