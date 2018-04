Čtenářský recept: Linecký koláč s mřížkou

Doba přípravy

35 minut

Množství

8

175 g hladké mouky

150 g moučkového cukru

150 g másla

malá sklenička džemu cca 200 ml

3 žloutky

citronová kůra

špetka soli

špetka skořice

Mouku smíchejte s cukrem a našlehanými žloutky, postupně přidávejte citronovou kůru a špetku soli a skořice. Nakonec do těsta zapracujte i studené máslo nakrájené na kousky. Vytvarujte bochánek a dejte ho na hodinu odpočívat do ledničky. Pak oddělte zhruba čtvrtinu a tu vraťte do ledničky. Ze zbytku vyválejte půlcentimetrový plát. Přeneste ho do formy. Přečnívající těsto odkrojte a dno na mnoha místech propíchejte vidličkou, aby se na něm při pečení nedělaly bubliny. Těsto potřete džemem. Zbylé těsto rovněž vyválejte, rádýlkem ho pokrájejte na proužky a vytvořte mřížku. Pečte v troubě předehřáté na 180°C zhruba 40 minut.

Poznámka

Při servírování lze pocukrovat moučkovým cukrem. Džem doporučuji malinový.