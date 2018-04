Čtenářský recept: Linecké krasličky

Doba přípravy: 40 minut + 2 hodiny

250 g + 3 lžíce hladké mouky

4/5 kostky másla

10 lžic polohrubé mouky

125 g cukru moučky

125 g rybízové zavařeniny

1 vejce

1 lžička strouhané citronové kůry

hladká mouka na vál

1. Obě mouky a cukr prosijeme na pracovní desku. Ve směsi uděláme důlek, rozklepneme do něj vejce, přidáme citronovou kůru, na kousky nakrájené máslo a vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do potravinářské fólie a dáme na nejméně 2 hodiny do chladu odpočinout.

2. Polovinu těsta rozválíme na pomoučeném vále na plát a vykrájíme z něj formičkou plné tvary vajíček. Poté rozválíme i druhou polovinu těsta na plát a vykrojíme z něj vajíčka, do kterých ještě vykrojíme menšími formičkami různé ozdobné vzory.

3. Všechny vajíčka přeneseme na plech vyložený papírem na pečení, vložíme je do trouby vyhřáté na 175 °C a pečeme zhruba 10 minut dorůžova. Po vychladnutí plná vajíčka potřeme zavařeninou a slepíme je s ozdobně vykrojenými tvary.