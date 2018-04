Čtenářský recept: Linecké jablečné košíčky

Doba přípravy: 50 min

Množství: 40 ks

Těsto:

100 g cukru moučka

200 g másla

300 g hladké mouky

2 žloutky

1 lžička citrónové kůry

vanilkový lusk

Náplň:

1 kg jablek

2 dl vody

200 g krystalového cukru

3 lžíce medu

kůra a šťáva z jednoho citrónu

skořice

2 lžíce rumu

2 lžíce strouhaného perníku

Tip Košíčky můžeme dle fantazie dozdobit čokoládou či posypat moučkovým cukrem se skořicí.

Postup:

1. Ze surovin na těsto vytvoříme hladké těsto, které dáme na 2 až 8 hodin odpočinout do lednice.

2. Těstem plníme formičky na košíčky a pečeme v předehřáté troubě na 175°C zhruba 10 minut. Po upečení košíčky vyklepneme.

3. Jablko oloupáme, zbavíme jadřinců a nakrájíme na kostky, dáme do hrnce s 2 dl vody, citrónovou kůrou, skořicí a dusíme doměkka. Přidáme cukr, med, citrónovou šťávu, perník a vaříme do zhoustnutí a zrosolovatění náplně.

4. Košíčky plníme po vychladnutí jablečné náplně.