Čtenářský recept: Lahodná domácí paštika

500 g kuřecích (nebo jakýchkoli) jater

100 g anglické slaniny

cca 3 lžíce smetany ke šlehání

50 g másla

1 cibule

1 stroužek česneku

1 1/2 lžičky tymiánu



1/2 lžičky skořice

1/4 lžičky badyánu

1/4 lžičky hřebíčku

sáček zeleného pepře

1. Na kousku másla (necelých 50g) zpěníme cibulku, přidáme 8 kuliček zeleného pepře a zprudka opečeme játra, která nekrájíme. Měla by zůstat uvnitř růžová. Pokud se vám to nepovede, nevadí, pouze barva paštiky bude pak spíše šedivá.

2. Těsně před vyjmutím jater z pánve přidáme nasekaný česnek a koření a necháme maximálně 1/2 minutky provonět. Kdo nechce kupovat koření jednotlivě, může to ošidit perníkovým kořením. Odstavíme a necháme zatáhnout.

3. Zchladlá játra nakrájíme, přidáme změklé máslo, nakrájenou slaninu a tyčovým mixérem rozmixujeme a postupně přidáváme sladkou smetanu, podle toho, jak chceme hustou konzistenci.

Poznámka: Paštiku můžeme jíst rovnou s čerstvým pečivem, nebo ji můžeme přendat do igelitového sáčku, kterému ustřihneme roh tak velký, jak velký budeme chtít průměr válečku paštiky. Na hliníkovou folii hustě nasypeme drcený zelený pepř a sáčkem vytlačíme silný váleček, který do alobalu pevně zabalíme a dáme ztuhnout do lednice, kde vydrží zhruba týden.