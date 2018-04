Čtenářský recept: Kuřecí prsa plněná šunkou, špenátem a sýrem

Doba přípravy: 20 + 20 minut

Množství: 1 porce

2 větší kuřecí prsa

listový špenát (5 - 8 lístků)

plátek kuřecí šunky

plátek eidamu 45%

koření Aztécký poklad (pokud není, tak grilovací)

2 lžíce olivového oleje





1. Kuřecí prsa naklepeme (dbáme na to, aby se neroztrhala), posypeme kořením, přidáme plátek šunky, poklademe lístky špenátu a nakonec přidáme plátek eidamu. Překlopíme na polovinu a konce ještě naklepeme, aby se spojily.

2. Do rozpálené pánve (nejlépe wok) přidáme olivový olej a po 30 vteřinách přidáme kuřecí prsa, která prudce orestujeme z obou stran, tak aby se nám zatáhla. Restujeme 3 - 5 minut.

3. Rozehřejeme si troubu na 180°C. Kuřecí prsa vložíme do pekáče a necháme je 15 minut dopéct v troubě, nebo můžeme dodělat na grilu.

4. Kuřecí prsa by měla být šťavnatá a při rozkrojení by měla vytéct mírně šťáva a mírně sýr. Nakonec přejijeme výpekem z pekáče.

TIP: Jako přílohu doporučuji vařenou brokolici, míchaný salát se zakysanou smetanou, různé variace salátů, šťouchané brambory nebo rýži.