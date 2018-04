Čtenářský recept: Kuřátko "nahulátko"

Doba přípravy: 3/4 hodiny

Množství: 3 porce

3 kuřecí stehna

9 brambor

trocha olivového oleje

pár plátků anglické slaniny

1 kapie

1 pórek malý

malá cuketka

1 sladká smetana

1. Stehna osolíme a opepříme. Pekáček vymažeme pár kapkami olivového oleje, položíme slaninu a brambory oloupané pokrájené na plátky, osolíme je dost, okmínujeme, posypeme pórkem a nakrájenou kapií, okořeníme oblíbeným kořením.

2. Nahoru položíme stehna a zalijeme smetanou.

3. Pečeme do zlatova, asi v polovině pečení stehna otočíme a podlijeme krapítkem vody.

Poznámka: Výhodou tohoto vynikajícího a jednoduchého jídla je to, že se prakticky bez práce dělá hlavní chod i s přílohou v jednom. Dáme do trouby a jdeme se věnovat něčemu jinému, hlídat ale musíme. S ledovým salátem je to pochoutka.