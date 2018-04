Čtenářský recept: Krkovice na pivu

Doba přípravy

2 hodiny

Množství

4

4 plátky vepřové krkovice

8 plátků anglické slaniny

2 cibule

4 stroužky česneku

1 světlé nebo černé pivo

sůl

1. Troubu předehřejte na 220°C.

2.Cibuli a česnek oloupejte a obojí nakrájejte na tenké plátky.

3. Maso omyjte pod studenou vodou a z obou stran lehce osolte.

4. Vezměte pekáček tak akorát, aby se tam vedle sebe vtěsnaly plátky masa.

5. Maso vyskládejte do pekáčku, zasyte česnekem a cibulí a navrch vyrovnejte plátky slaniny.

6. Celý obsah pekáčku přelijte pivem, které jste si vybrali. Nejvýše však do výšky slaniny, pokud nalijete piva moc, bude výsledná chuť více do hořka. Ale i tak je to moc dobré! Můžete experimentovat s různými druhy piva.

7. Pekáček přikryjte natěsno alobalem a dejte péct do vyhřáté trouby na 75 minut. Pokud chcete, aby slaninka na povrchu byla zlatavá a křupavá, na posledních 15 minut alobal odklopte. Odpaří se i trocha přebytečné vody.

Poznámka

Jako příloha je výtečný nakrájený čerstvý chléb, ale brambory jako klasika také určitě nic nezkazí. Fantazii se meze nekladou :)