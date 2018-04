Čtenářský recept: Krémové rohlíčky

Na těsto:

140 g jemně mletých vlašských nebo lískových ořechů

3 bílky

4 – 5 lžic pískového cukru

sůl

Na náplň:

2,5 dl smetany ke šlehání

80 g rozpuštěné hořké čokolády

20 g kakaa

15 g másla

2 lžíce pískového cukru

Na polevu:

čokoláda na vaření

omega

1. Bílky vyšleháme se špetkou soli do tuhého sněhu, potom po lžících zašleháváme cukr. Do sladkého sněhu po částech lehce vmícháme mleté ořechy. Sněhovou hmotu dáme do sáčku s rovnou trubičkou a nastříkáme na plech vyložený pečícím papírem rohlíčky 4 cm dlouhé. Vložíme je do trouby vyhřáté na 120 °C a sušíme 35 – 40 minut.

2. Cukroví necháme v pootevřené troubě doschnout. Potom v kastrolu smícháme smetanu, prosáté kakao, cukr, máslo a zahřejeme. Za častého míchání necháme vychladnout. Poté zakryjeme fólií, vložíme do chladničky a nejméně na 6 hodin dáme vychladit. Nakonec hmotu vyšleháme dotuha.

3. Kakaovou šlehačkou naplníme zdobicí sáček a nastříkáme ji na ořechové rohlíčky, které necháme se šlehačkou utuhnout.

4. Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu, ke které přidáme kousek omegy. Rozehřátou čokoládou přelijeme tyčinky a znovu necháme vychladit.

Pozn.: Kdo nechce dělat pařížskou šlehačku, může tyčinky nazdobit kakaovým máslovým krémem. Z uvedeného množství je cca 40 kusů.