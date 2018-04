Čtenářský recept: Koka dort s marcipánem

Koka dort s marcipánem

Doba přípravy

1,5 h

Množství

12

piškot:

5 vajec

200 g cukru

200 g pol. mouky

náplň:

250 g máslo

150 g cukru

2x vanilkový puding neslazený

3x koka sušenky

marcipán:

200 g moč. cukru

200 g sušeného mléka

4 cl vody

5 lžiček olej

mandlová esence

potravinářské barvivo

PIŠKOT:

Oddělíme si bílky od žloutků a vyšleháme sníh. V míse vyšleháme žloutky s cukrem, lehce vmícháme mouku a bílkový sníh. Vymažeme si dortovou formu a těsto do ní nalijeme. Dáme do rozehřáté trouby na 180 stupňů na 40 minut. Pak necháme vychladnout a rozřízneme napůl.

NÁPLŇ:

Uvaříme puding dle návodu bez cukru. Máslo a cukr ušleháme a pak vmícháme vychlazený puding. Nakonec přidáme rozdrcené sušenky. Náplň namažeme na rozkrojený dort.

MARCIPÁN:

Všechny přísady kromě barviva si připravíme na vál a rozhněteme. Do připravené hmoty vpracujeme potravinářské barvivo. Dort pak na závěr ozdobíme.