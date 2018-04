Čtenářský recept: Kakaoví šneci

Doba přípravy: cca 2 hodiny

Množství: 4 porce

Na kynuté těsto:

500 g polohrubé nebo hladké mouky

20 g cukru

10 - 12 lžic rozpuštěné hery

4 žloutky (někdy dávám více na barvu)

1 kvasnice

250 ml teplého mléka

špetka soli

1 malý ve slupce vařený brambor, nastrouhaný na jemno

Do šneků:

cukr krystal

hořké kakao

jedna celá rozpuštěná hera

1. Než cokoliv začneme, dáme si rozpustit v kastrůlku celou heru. Tu pak použijeme do těsta i dovnitř šneků. Z přísad uvedených výše, vypracujeme kynuté těsto. Mléko ohřejeme, přidáme cukr a kvasnice a necháme vzejít kvásek.

2. Do mísy dáme mouku, žloutky, heru, sůl, pak vzešlý kvásek a naposledy přidáme malý, nastrouhaný a ve slupce uvařený brambor (těsto je pak déle měkčí, vláčnější), vypracujeme a dáme těsto kynout na teplé místo.

3. Když je těsto vykynuté, rozdělíme si ho na dvě poloviny. Opatrně vyválíme, pokapeme hustě herou, pak posypeme cukrem, hořkým kakaem, následně zase cukrem a nakonec znovu pokapeme herou. Takto nachystané smotáme do dlouhé ruličky a nakrájíme asi na 4 cm šneky, dáme na vymazaný plech - trochu dále od sebe, jelikož ještě dost nakynou, pomažeme herou a dáme do trouby na 170 stupňů a pečeme do zrůžovění.

4. Jakmile vytáhneme z trouby, pocukrujeme moučkou, šneky však sundáváme, až jsou trochu chladnější, protože při pečení hera s cukrem a kakaem udělají naspod buchty karamelovou krustu, která když je plech ještě teplý, zůstává na něm.