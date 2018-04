Čtenářský recept: Jablkový koláč se skořicí, medem a ořechy

Doba přípravy: 1,5 hodiny

Množství: 8 porcí

Na těsto:

200 g hladké mouky

1,5 lžičky prášku do pečiva

1 lžička nastrouhané citr. kůry

20 g cukru

50 g tekutého medu

1 vejce

100 g másla

Na náplň:

1,2 kg jablek (asi 10 ks)

3 lžíce citronové šťávy

1 lžička skořice

80 g medu

1 vanilkový cukr

1 vanilkový puding

100 g vlašských ořechů

100 g rozinek

1. Z přísad uhněteme těsto, zabalíme do fólie a na 30 minut uložíme v chladničce.

2. Dvě třetiny těsta rozválíme a a vyložíme jím vymazanou koláčovou nebo dortovou formu. Těsto vytáhneme, aby pokrylo i strany formy a vidličkou je propícháme.

3. Oloupaná jablka nakrájíme na větší kousky, pokapeme citronovou šťávou a smícháme s medem, skořicí, vanilkovým cukrem, pudinkovým práškem, ořechy a s rozinkami.

4. Náplň navršíme do formy a ze zbylého těsta vyválíme na pomoučené mikrotenové folii horní placku. Pomocí folie ji přeneseme do formy. Lehce přitiskneme, hlavně na okrajích, aby byla jablka dokonale přikrytá. Povrch propícháme vidličkou.

5. Pečeme dozlatova při 180 stupních asi 45 minut. Necháme vychladnout a pak pocukrujeme.

TIP: Recept jsem získala z časopisu a upravila podle mých potřeb. Je to nejoblíbenější koláč mého syna, který většinou nestačí ani vychladnout, protože výborně chutná i teplý.