Čtenářský recept: Jablečný dort

Doba přípravy

45min

Množství

8-10

1 kg vykrájených jablek

2 vanilkové pudinky

cukr podle chuti

špetka mleté skořice

piškoty

smetana na šlehání

Rozkrájená jablka dáme do hrnce, podlijeme trochou vody, přidáme 2-3 lžíce cukru (podle toho jak jsou jablka sladká), a trochu skořice a dáme vařit. Když jsou jablka rozvařená, rozmícháme dva pudinky ve vodě a vmícháme do pyré. Za stálého míchání povaříme asi 2 min. Na dno dortové formy poklademe vrstvu piškotů a na ně nalijeme část pyré. Opakujeme až do naplnění formy, končíme jablečným pyré.Dort dáme do lednice a necháme vychladit. Nakrájené dílky zdobíme šlehačkou. Šlehačka je důležitá, protože báječně doplňuje chuť jablíček.

Poznámka

Vím, že tento recept je hrozně jednoduchý, ale chtěla jsem jím povzbudit a inspirovat ty, kteří se nemají odvahu pustit do pečení dortu, nebo se jim nedostává času, tento se povede každému a je neuvěřitelně dobrý a rychlý. V podzimním shonu se zahrádkou je tento dort doslova odměnou :-))