Čtenářský recept: Išelské dortíčky mojí babičky

Doba přípravy: 90 minut

Množství: 8

Přísady na těsto:

300 gramů másla

320 gramů hladké mouky

160 gramů mletých vlašských ořechů

40 gramů kakaa

160 gramů moučkového cukru

na náplň:

120 gramů másla

100 gramů moučkového cukru

1 žloutek

1 lžička rumu rumu

1 vanilkový cukr

4 lžíce meruňkové marmelády

čokoládová poleva:

2 lžíce kakaa

2 lžíce másla

6 lžic moučkového cukru

3 lžíce vody

na ozdobu:

půlky vlašských ořechů

Tip Na servírovací tác narovnejte vždy jen tolik kousků cukroví, kolik dokážete v krátkém čase sníst. Jinak se dortíčky v teple zkazí a to by byla opravdu škoda. já je peču na Vánoce každý rok a vždy patří k nejoblíbenějším kouskům vánoční tabule a brzy zmizí.

Postup:

1. Na vál prosijeme mouku, přidáme rozměklé na kousky pokrájené máslo, jemně mleté ořechy, cukr a kakao. Vše ručně vypracujeme na poněkud tužší těsto. To zabalíme do fólie a necháme odpočinout v chladničce alespoň hodinu (nebo lépe přes noc).

2. Poté vyválíme z těsta slabší plát )asi jako na linecké těsto) a vykrajujeme kolečka o průměru 4 cm (používám vykrajovátko se zvlněnými okraji, cukroví pak vypadá luxusněji).

3. Kolečka upečeme při 160°C. Trvá to asi 8-10 minut.

4. Upečená kolečka necháme vychladnout a připravíme si náplň: změklé máslo a oba cukry utřeme do pěny, potom přimícháme žloutek a po částech přidáváme rum a marmeládu. Krémem spojujeme vždy dva kousky cukroví a odložíme stranou.

5. Ve vodní lázni rozpustíme ingredience na čokoládovou polevu a a išelské dortíčky opatrně poléváme.

6. Nakonec do středu dortíčku opatrně vtiskneme půlku vlašského ořechu a necháme čokoládu ztuhnout. Hotové cukroví skladujeme v chladu.