Čtenářský recept: Hruškový koláč

Doba přípravy: 30 minut

1 celá Hera

2 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek moučkového cukru

2 vejce

prášek do pečiva

vanilkový cukr

mléko dle potřeby

1. V míse uděláme z Hery, cukru a mouky drobenku, hrnek odebereme a dáme do lednice.

2. Do zbytku drobenky přidáme vejce, prášek do pečiva, vanilkový cukr a mléko (tak, aby těsto bylo řidší) a pořádně promícháme.

3. Vymažeme si plech (nebo raději vyložíme pečicím papírem), vlijeme těsto a poklademe hruškami, nakrájenými na plátky.

4. Dáme péct do trouby na cca 180°C asi na deset minut, poté posypeme zbylou drobenkou a dopečeme.