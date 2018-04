Čtenářský recept: Hovězí pupek na žampionech

Doba přípravy: 3 - 4 hodiny

Množství: 4 - 6 porcí

1,5 kg hovězího pupku

300 g malých žampionů

plnotučná hořčice, cibule

sůl, pepř, vývar

1. Plát hovězího pupku částečně povrchově odblaníme. Osolíme, opepříme a potřeme plnotučnou hořčicí.

2. Takto připravený plát hovězího pupku smotáme jako roládu, ovšem bez náplně. Pevně zatáhneme a převážeme režnou nití. Maso zprudka opečeme v pánvi na oleji, aby se nám hezky zatáhlo.

3. Orestované maso přendáme do hrnce. Na stejné pánvi a ve stejném výpeku po mase orestujeme krátce i žampiony s nahrubo nakrájenou cibulí, a vše poté přidáme k masu do hrnce.

4. Maso podlijeme masovým vývarem tak, aby nebylo zcela ponořeno. Pod pokličkou "táhneme" při minimálním varu cca 3 až 4 hodiny.

5. Každou hodinu zkontrolujeme a je-li potřeba, dolijeme již jen vodou do počáteční hladiny vývaru a opět "táhneme" pod pokličkou.

6. Maso poté, co odstraníme režnou nit, nakrájíme velmi opatrně, neboť se bude "lahodně rozpadat". Vývar zlehka zahustíme troškou hladké mouky rozmíchané ve vodě a zlehka 10 – 15 minut provaříme.

TIP: Podzimní oběd jako stvořený. Výbornou přílohou je houskový knedlík.