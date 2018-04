Čtenářský recept: Houbařova mňamka

Doba přípravy: ½ hodiny

Množství: 4 porce

1 miska hub pokrájených na plátky

1 velká cibule

5 - 6 stroužků česneku

2 lžíce sádla

sůl, mletý pepř

1/2 kostky masoxu

8 vajec

Na noky:

250 g polohrubé mouky

špetka soli

2 lžíce strouhanky

1 vejce

voda podle potřeby

1. Zvlášť v kastrole uděláme klasickou houbovou smaženici, postup je notoricky známý, přidávám do ní pro zvýraznění chuti rozdrobenou půlku kostičky masoxu (houbový bujón je lepší, ale bývá málokdy v obchodech běžně k sehnání).

2. Pak uvaříme noky: v míse smícháme 250 g polohrubé mouky, 2 lžíce strouhanky, špetku soli, 1 vajíčko a vodu. Umícháme tužšítěsto a chvíli necháme odstát.

3. Mezitím necháme vřít mírně osolenou vodu, do které po lžičkách vkládáme těsto a tvoříme noky, které jakmile vyplavou, jsou hotové. Vylovíme je, necháme odkapat a vkládáme je do smaženice.

4. Promícháme, osmahneme, zalejeme 8 vejci a mícháme do zhoustnutí.

Tip: Podáváme s okurkovým salátem a pivem. Pokrm je sice časově náročnější a není to zrovna dietní, ale když je houbařská sezóna, je třeba zkusit, stojí to za to. Recept je můj vlastní, jsme hřibaři a houby se zkrátka nikdy nepřejí.